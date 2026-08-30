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Эксперт по ЖКХ предупредил об опасности домовых чатов - 30.08.2026, ПРАЙМ
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Эксперт по ЖКХ предупредил об опасности домовых чатов
Эксперт по ЖКХ предупредил об опасности домовых чатов - 30.08.2026, ПРАЙМ
Эксперт по ЖКХ предупредил об опасности домовых чатов
В домовых чатах набирает обороты мошенническая схема, мишенью которой становятся собственники жилья. Как рассказал агентству "Прайм" эксперт по ЖКХ Дмитрий... | 30.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-30T02:02+0300
2026-08-30T02:02+0300
эксклюзив
мошенники
финансы
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МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. В домовых чатах набирает обороты мошенническая схема, мишенью которой становятся собственники жилья. Как рассказал агентству "Прайм" эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, злоумышленники предлагают прослушать аудиозапись от управляющей компании с требованием срочно передать показания счетчиков воды или света из-за некоего сбоя.Сразу после этого в чат скидывают телефонный номер якобы диспетчера или ссылку на диалог с аккаунтом организации. Живой голос психологически воспринимается ближе и естественнее. Создается ощущение, что предупреждение исходит от реального соседа по подъезду, из-за чего последующее сообщение с контактами кажется правдоподобным."Особенно уязвимыми перед такой подачей оказываются пожилые люди, которые привыкли доверять устной речи и боятся получить завышенные начисления за коммунальные услуги", - говорит Бондарь.Он поясняет, что, если позвонить по предложенному номеру или перейти по ссылке, собеседники под видом работников ЖКХ попытаются выманить коды из смс, персональные сведения или данные банковских карт, обещая сделать перерасчет.Эксперт напоминает, что жители должны передавать данные приборов учета теми каналами, которые прямо указаны в договоре управления домом. Это или через личный кабинет государственной информационной системы, или мобильное приложение, или официальные телефонные линии. Внезапных требований передавать цифры по случайным контактам из мессенджеров документ, как правило, не предусматривает.Чтобы защитить себя от обмана, стоит обращаться к официальной платежке за жилищно-коммунальные услуги. Управляющая организация обязана печатать свои полные реквизиты на каждом расчетном документе.В бумажной квитанции, прямо под блоком расчетов и строками с показаниями счетчиков, в самом низу страницы обычно указаны достоверные телефоны управляющей компании и аварийно-диспетчерской службы. "Звонить по вопросам начислений и работы счетчиков нужно исключительно по этим номерам, полностью игнорируя сомнительные контакты из соседских чатов", - заключил эксперт.
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эксклюзив, мошенники, финансы
Эксклюзив, МОШЕННИКИ, Финансы
02:02 30.08.2026
 
Эксперт по ЖКХ предупредил об опасности домовых чатов

Эксперт Бондарь предупредил жильцов о новых уловках мошенников в домовых чатах

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. В домовых чатах набирает обороты мошенническая схема, мишенью которой становятся собственники жилья. Как рассказал агентству "Прайм" эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, злоумышленники предлагают прослушать аудиозапись от управляющей компании с требованием срочно передать показания счетчиков воды или света из-за некоего сбоя.
Сразу после этого в чат скидывают телефонный номер якобы диспетчера или ссылку на диалог с аккаунтом организации. Живой голос психологически воспринимается ближе и естественнее. Создается ощущение, что предупреждение исходит от реального соседа по подъезду, из-за чего последующее сообщение с контактами кажется правдоподобным.
"Особенно уязвимыми перед такой подачей оказываются пожилые люди, которые привыкли доверять устной речи и боятся получить завышенные начисления за коммунальные услуги", - говорит Бондарь.
Он поясняет, что, если позвонить по предложенному номеру или перейти по ссылке, собеседники под видом работников ЖКХ попытаются выманить коды из смс, персональные сведения или данные банковских карт, обещая сделать перерасчет.
Эксперт напоминает, что жители должны передавать данные приборов учета теми каналами, которые прямо указаны в договоре управления домом. Это или через личный кабинет государственной информационной системы, или мобильное приложение, или официальные телефонные линии. Внезапных требований передавать цифры по случайным контактам из мессенджеров документ, как правило, не предусматривает.
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Чтобы защитить себя от обмана, стоит обращаться к официальной платежке за жилищно-коммунальные услуги. Управляющая организация обязана печатать свои полные реквизиты на каждом расчетном документе.
В бумажной квитанции, прямо под блоком расчетов и строками с показаниями счетчиков, в самом низу страницы обычно указаны достоверные телефоны управляющей компании и аварийно-диспетчерской службы. "Звонить по вопросам начислений и работы счетчиков нужно исключительно по этим номерам, полностью игнорируя сомнительные контакты из соседских чатов", - заключил эксперт.
 
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