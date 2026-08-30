https://1prime.ru/20260830/medyakova-872762917.html

Налоги на инвестиции: кто, сколько и когда заплатит

Налоги на инвестиции: кто, сколько и когда заплатит - 30.08.2026, ПРАЙМ

Налоги на инвестиции: кто, сколько и когда заплатит

| 30.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-30T05:05+0300

2026-08-30T05:05+0300

2026-08-30T05:05+0300

мнения аналитиков

инвестиции

налоги

брокеры

брокерские счета

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872762917.jpg?1788055504

Налоги на инвестиции: кто, сколько и когда заплатитЭксперт Медякова объяснила, как налоги влияют на реальную доходностьИнвестиции — это не только поиск прибыльных идей, но и четкое понимание налоговых правил. Доход от операций на финансовых рынках облагается НДФЛ. Однако важно помнить: налог взимается не со всей суммы сделки, а исключительно с финансового результата — то есть с разницы между ценой продажи актива и ценой его покупки. Ключевое правило: пока вы не продали тот или иной актив, налог не начисляется. Фиксация прибыли — это момент, когда возникает обязательство перед государством, будь то вывод средств или закрытие сделки внутри года.Какова же ставка? Для налоговых резидентов России действует прогрессивная шкала. Если ваш совокупный годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей, ставка НДФЛ составит 13%. Все, что заработано сверх этой суммы, облагается уже по ставке 15%.Это принципиальный момент: порог применяется не к каждой отдельной сделке, а к общему доходу за календарный год. Таким образом, если в течение года получено несколько прибылей от разных операций, они суммируются, и налог рассчитывается по нарастающей.Самое удобное для частного инвестора в том, что в большинстве случаев брокер выступает налоговым агентом: он автоматически рассчитывает сумму налога по итогам года или при выводе средств с брокерского счета и удерживает ее. Инвестору не нужно самостоятельно подавать декларацию или вести сложный расчет по каждой сделке — брокер делает это за него.Если брокер не является налоговым агентом (например, при некоторых валютных операциях), то обязанность по расчету и уплате налога, а также подаче декларации 3-НДФЛ ложится непосредственно на плечи инвестора.Отдельного внимания заслуживают дивиденды по акциям и купоны по облигациям. Эти виды дохода также облагаются НДФЛ по тем же ставкам. Но здесь есть важная особенность: в большинстве случаев налог удерживается автоматически еще на этапе выплаты этих средств эмитентом или депозитарием. То есть на счет они приходят уже "чистыми", за вычетом налога. В итоге, по итогам года эта часть налоговой нагрузки уже закрыта, и брокер не будет удерживать налог повторно.Главная ошибка начинающих инвесторов — воспринимать налоги как нечто вторичное. Основная ловушка в том, что инвестор не отслеживает, кто именно является его налоговым агентом по каждой конкретной сделке. Игнорирование этого вопроса и отсутствие учета своих действий могут привести к неожиданным долгам перед налоговой инспекцией. Самый надежный подход — планировать налоговые последствия заранее, еще до того, как нажмется кнопка "Продать".Что делать на практике? Во-первых, четко определиться, по каким операциям брокер является налоговым агентом, а за какие отвечает инвестор. Во-вторых, необходимо вести элементарный учет: фиксировать даты покупок и продаж, цены и комиссии. В-третьих, следить за накопленным годовым доходом, чтобы понимать момент перехода с 13% на 15% ставку.Главное – помнить, что налоговое планирование — это неотъемлемая часть инвестиционного процесса. Понимание правил позволяет не только избежать штрафов, но и принимать более взвешенные решения о сроках и способах фиксации прибыли.Автор: Екатерина Медякова, доцент, эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Екатерина Медякова https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/1c/872762305_0:0:640:640_100x100_80_0_0_5f3c19d3f35fdfe154ae775dd2d3ecaa.jpg

Екатерина Медякова https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/1c/872762305_0:0:640:640_100x100_80_0_0_5f3c19d3f35fdfe154ae775dd2d3ecaa.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Екатерина Медякова https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/1c/872762305_0:0:640:640_100x100_80_0_0_5f3c19d3f35fdfe154ae775dd2d3ecaa.jpg

мнения аналитиков, инвестиции, налоги, брокеры, брокерские счета