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Аэрофлот ввел в промышленную эксплуатацию систему "Купол"

Аэрофлот ввел в промышленную эксплуатацию систему "Купол" - 31.08.2026, ПРАЙМ

Аэрофлот ввел в промышленную эксплуатацию систему "Купол"

Авиакомпания "Аэрофлот" ввела в промышленную эксплуатацию систему "Купол" для поддержания летной годности, а также технического обслуживания и ремонта... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T14:06+0300

2026-08-31T14:06+0300

2026-08-31T14:06+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" ввела в промышленную эксплуатацию систему "Купол" для поддержания летной годности, а также технического обслуживания и ремонта самолетов, сообщил перевозчик. "Купол" - это система учета техобслуживания и ремонта воздушного судна. Она содержит в себе информацию с момента производства борта до момента вывода его из эксплуатации и должна заменить иностранную программу AMOS для технического обслуживания, ремонта и поддержания летной годности самолетов. "Аэрофлот вводит в промышленную эксплуатацию информационную систему ПЛГ и ТОиР - "Купол". Проект реализуется при участии компании "РТ-Проектные технологии" (входит в Госкорпорацию Ростех), которая выступает системным интегратором, и "Инженерного центра информационно-аналитических систем" (ИЦ ИАС), отвечающего за разработку и внедрение цифрового решения", - говорится в сообщении. Отмечается, что платформа предназначена для автоматизации техобслуживания авиатехники на всем жизненном цикле и была создана с целью обеспечения импортонезависимости российской авиации. "Внедрение ИС "Купол" позволит поддерживать традиционный для Аэрофлота высочайший уровень надежности и безопасности полетов. Система обеспечивает прозрачный сквозной контроль жизненного цикла агрегатов и запчастей, а также сроков техобслуживания самолетов", - добавили в "Аэрофлоте".

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