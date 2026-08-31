Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэрофлот ввел в промышленную эксплуатацию систему "Купол" - 31.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260831/aeroflot--872822255.html
Аэрофлот ввел в промышленную эксплуатацию систему "Купол"
Аэрофлот ввел в промышленную эксплуатацию систему "Купол" - 31.08.2026, ПРАЙМ
Аэрофлот ввел в промышленную эксплуатацию систему "Купол"
Авиакомпания "Аэрофлот" ввела в промышленную эксплуатацию систему "Купол" для поддержания летной годности, а также технического обслуживания и ремонта... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T14:06+0300
2026-08-31T14:06+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860168887_0:141:3137:1906_1920x0_80_0_0_fb3e65ebb60ae3fc644c767c721810a1.jpg
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" ввела в промышленную эксплуатацию систему "Купол" для поддержания летной годности, а также технического обслуживания и ремонта самолетов, сообщил перевозчик. "Купол" - это система учета техобслуживания и ремонта воздушного судна. Она содержит в себе информацию с момента производства борта до момента вывода его из эксплуатации и должна заменить иностранную программу AMOS для технического обслуживания, ремонта и поддержания летной годности самолетов. "Аэрофлот вводит в промышленную эксплуатацию информационную систему ПЛГ и ТОиР - "Купол". Проект реализуется при участии компании "РТ-Проектные технологии" (входит в Госкорпорацию Ростех), которая выступает системным интегратором, и "Инженерного центра информационно-аналитических систем" (ИЦ ИАС), отвечающего за разработку и внедрение цифрового решения", - говорится в сообщении. Отмечается, что платформа предназначена для автоматизации техобслуживания авиатехники на всем жизненном цикле и была создана с целью обеспечения импортонезависимости российской авиации. "Внедрение ИС "Купол" позволит поддерживать традиционный для Аэрофлота высочайший уровень надежности и безопасности полетов. Система обеспечивает прозрачный сквозной контроль жизненного цикла агрегатов и запчастей, а также сроков техобслуживания самолетов", - добавили в "Аэрофлоте".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860168887_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_0d72cf2543eb5a558b41ee20c65d6af6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
14:06 31.08.2026
 
Аэрофлот ввел в промышленную эксплуатацию систему "Купол"

"Аэрофлот" ввел в промышленную эксплуатацию ИС "Купол" для поддержания летной годности

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" ввела в промышленную эксплуатацию систему "Купол" для поддержания летной годности, а также технического обслуживания и ремонта самолетов, сообщил перевозчик.
"Купол" - это система учета техобслуживания и ремонта воздушного судна. Она содержит в себе информацию с момента производства борта до момента вывода его из эксплуатации и должна заменить иностранную программу AMOS для технического обслуживания, ремонта и поддержания летной годности самолетов.
"Аэрофлот вводит в промышленную эксплуатацию информационную систему ПЛГ и ТОиР - "Купол". Проект реализуется при участии компании "РТ-Проектные технологии" (входит в Госкорпорацию Ростех), которая выступает системным интегратором, и "Инженерного центра информационно-аналитических систем" (ИЦ ИАС), отвечающего за разработку и внедрение цифрового решения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что платформа предназначена для автоматизации техобслуживания авиатехники на всем жизненном цикле и была создана с целью обеспечения импортонезависимости российской авиации.
"Внедрение ИС "Купол" позволит поддерживать традиционный для Аэрофлота высочайший уровень надежности и безопасности полетов. Система обеспечивает прозрачный сквозной контроль жизненного цикла агрегатов и запчастей, а также сроков техобслуживания самолетов", - добавили в "Аэрофлоте".
 
БизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала