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"Аэрофлот" предложит пассажирам рейсов Москва — Владивосток специальный сет - 31.08.2026, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" предложит пассажирам рейсов Москва — Владивосток специальный сет
"Аэрофлот" предложит пассажирам рейсов Москва — Владивосток специальный сет - 31.08.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" предложит пассажирам рейсов Москва — Владивосток специальный сет
Авиакомпания "Аэрофлот" до 5 сентября будет предлагать пассажирам рейсов Москва - Владивосток специальный сет сыров и вин, созданный специально к Восточному... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T12:34+0300
2026-08-31T12:39+0300
бизнес
москва
владивосток
аэрофлот
россельхозбанк
вэф
вэф-2026
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" до 5 сентября будет предлагать пассажирам рейсов Москва - Владивосток специальный сет сыров и вин, созданный специально к Восточному экономическому форуму, сообщил перевозчик. "К ВЭФ-2026 вместе с Россельхозбанком подготовили дегустационный сет из российских сыров и вин. По 5 сентября включительно его предложат пассажирам всех классов обслуживания наших прямых рейсов Москва - Владивосток", - говорится в сообщении. Ранее в августе "Аэрофлот" сообщал, что в даты проведения ВЭФ, а также за несколько дней до и после него он увеличивает число рейсов между Москвой и Владивостоком. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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192
40
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40
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5
4.7
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Бизнес, МОСКВА, Владивосток, Аэрофлот, Россельхозбанк, ВЭФ, ВЭФ-2026
12:34 31.08.2026 (обновлено: 12:39 31.08.2026)
 
"Аэрофлот" предложит пассажирам рейсов Москва — Владивосток специальный сет

"Аэрофлот" к ВЭФ предложит пассажирам рейсов Москва — Владивосток дегустацию сыров и вин

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" до 5 сентября будет предлагать пассажирам рейсов Москва - Владивосток специальный сет сыров и вин, созданный специально к Восточному экономическому форуму, сообщил перевозчик.
"К ВЭФ-2026 вместе с Россельхозбанком подготовили дегустационный сет из российских сыров и вин. По 5 сентября включительно его предложат пассажирам всех классов обслуживания наших прямых рейсов Москва - Владивосток", - говорится в сообщении.
Ранее в августе "Аэрофлот" сообщал, что в даты проведения ВЭФ, а также за несколько дней до и после него он увеличивает число рейсов между Москвой и Владивостоком.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026БизнесМОСКВАВладивостокАэрофлотРоссельхозбанкВЭФ
 
 
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