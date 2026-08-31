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"Аэрофлот" предложит пассажирам рейсов Москва — Владивосток специальный сет

"Аэрофлот" предложит пассажирам рейсов Москва — Владивосток специальный сет - 31.08.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" предложит пассажирам рейсов Москва — Владивосток специальный сет

Авиакомпания "Аэрофлот" до 5 сентября будет предлагать пассажирам рейсов Москва - Владивосток специальный сет сыров и вин, созданный специально к Восточному... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T12:34+0300

2026-08-31T12:34+0300

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" до 5 сентября будет предлагать пассажирам рейсов Москва - Владивосток специальный сет сыров и вин, созданный специально к Восточному экономическому форуму, сообщил перевозчик. "К ВЭФ-2026 вместе с Россельхозбанком подготовили дегустационный сет из российских сыров и вин. По 5 сентября включительно его предложат пассажирам всех классов обслуживания наших прямых рейсов Москва - Владивосток", - говорится в сообщении. Ранее в августе "Аэрофлот" сообщал, что в даты проведения ВЭФ, а также за несколько дней до и после него он увеличивает число рейсов между Москвой и Владивостоком. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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