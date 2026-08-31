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Аэропорт Джидды приостановил работу из-за атак на Ближнем Востоке

Аэропорт Джидды приостановил работу из-за атак на Ближнем Востоке - 31.08.2026, ПРАЙМ

Аэропорт Джидды приостановил работу из-за атак на Ближнем Востоке

Аэропорт города Джидда в Саудовской Аравии приостановил работу на фоне атак на Ближнем Востоке, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB. | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T02:22+0300

2026-08-31T02:22+0300

2026-08-31T02:22+0300

мировая экономика

ормузский пролив

сша

иран

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Аэропорт города Джидда в Саудовской Аравии приостановил работу на фоне атак на Ближнем Востоке, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB. "Операции аэропорта Джидды были приостановлены", - отмечает IRIB. Ранее агентство Fars передавало, что несколько взрывов прозвучали на иранском острове Ларак в Ормузском проливе. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что США нанесли удар, предположительно, по пусковым установкам Ирана на острове Ларак. После этого телеканал Press TV сообщил, что Иран выпустил ракеты в направлении американских судов в Ормузском проливе, а также в направлении баз США в Западной Азии.

ормузский пролив

сша

иран

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мировая экономика, ормузский пролив, сша, иран