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Российский рынок акций закрылся ростом на 3,02% и снизился на 2,13%
Российский рынок акций закрылся ростом на 3,02% и снизился на 2,13% - 31.08.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций закрылся ростом на 3,02% и снизился на 2,13%
Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника вырос на 3,02% и снизился на 2,13% за август, следует из данных Московской биржи. | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T19:15+0300
2026-08-31T19:15+0300
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника вырос на 3,02% и снизился на 2,13% за август, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 3,02%, до 2178,87 пункта. За август индекс Мосбиржи упал на 2,13%.
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Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа, Торги, биржевые торги
Российский рынок акций закрылся ростом на 3,02% и снизился на 2,13%
Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 3,02% и снизился на 2,13% за август