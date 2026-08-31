Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов рассказал о создании новых производственных площадок в России - 31.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260831/alihanov-872819600.html
Алиханов рассказал о создании новых производственных площадок в России
Алиханов рассказал о создании новых производственных площадок в России - 31.08.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о создании новых производственных площадок в России
Новые производственные площадки в России должны обладать максимальным уровнем цифровизации и роботизации, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов. | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T13:11+0300
2026-08-31T13:11+0300
промышленность
технологии
россия
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872819600.jpg?1788171087
САРАТОВ, 31 авг - ПРАЙМ. Новые производственные площадки в России должны обладать максимальным уровнем цифровизации и роботизации, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Государство по поручению президента, правительства, выделяет большой сейчас объем средств на строительство новых производственных мощностей, и они все должны быть организованы именно по такому принципу: максимальная цифровизация, максимальная роботизация – это подразумевает и новый уровень людей, которые приходят на работу на такие предприятия", - сказал министр в рамках рабочей поездки в Саратовскую область. Ранее в понедельник глава Минпромторга сообщил о старте строительства нового цифрового завода по производству высокоэффективных раздаточных коробок для грузовых автомобилей в Саратовской области.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, технологии, россия, антон алиханов, минпромторг
Промышленность, Технологии, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
13:11 31.08.2026
 
Алиханов рассказал о создании новых производственных площадок в России

Алиханов: новые производственные площадки в России должны обладать максимумом цифровизации

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
САРАТОВ, 31 авг - ПРАЙМ. Новые производственные площадки в России должны обладать максимальным уровнем цифровизации и роботизации, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Государство по поручению президента, правительства, выделяет большой сейчас объем средств на строительство новых производственных мощностей, и они все должны быть организованы именно по такому принципу: максимальная цифровизация, максимальная роботизация – это подразумевает и новый уровень людей, которые приходят на работу на такие предприятия", - сказал министр в рамках рабочей поездки в Саратовскую область.
Ранее в понедельник глава Минпромторга сообщил о старте строительства нового цифрового завода по производству высокоэффективных раздаточных коробок для грузовых автомобилей в Саратовской области.
 
ПромышленностьТехнологииРОССИЯАнтон АлихановМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала