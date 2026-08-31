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Алиханов рассказал о создании новых производственных площадок в России
Алиханов рассказал о создании новых производственных площадок в России - 31.08.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о создании новых производственных площадок в России
Новые производственные площадки в России должны обладать максимальным уровнем цифровизации и роботизации, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов. | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T13:11+0300
2026-08-31T13:11+0300
2026-08-31T13:11+0300
промышленность
технологии
россия
антон алиханов
минпромторг
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САРАТОВ, 31 авг - ПРАЙМ. Новые производственные площадки в России должны обладать максимальным уровнем цифровизации и роботизации, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Государство по поручению президента, правительства, выделяет большой сейчас объем средств на строительство новых производственных мощностей, и они все должны быть организованы именно по такому принципу: максимальная цифровизация, максимальная роботизация – это подразумевает и новый уровень людей, которые приходят на работу на такие предприятия", - сказал министр в рамках рабочей поездки в Саратовскую область.
Ранее в понедельник глава Минпромторга сообщил о старте строительства нового цифрового завода по производству высокоэффективных раздаточных коробок для грузовых автомобилей в Саратовской области.
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промышленность, технологии, россия, антон алиханов, минпромторг
Промышленность, Технологии, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
Алиханов рассказал о создании новых производственных площадок в России
Алиханов: новые производственные площадки в России должны обладать максимумом цифровизации
САРАТОВ, 31 авг - ПРАЙМ. Новые производственные площадки в России должны обладать максимальным уровнем цифровизации и роботизации, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Государство по поручению президента, правительства, выделяет большой сейчас объем средств на строительство новых производственных мощностей, и они все должны быть организованы именно по такому принципу: максимальная цифровизация, максимальная роботизация – это подразумевает и новый уровень людей, которые приходят на работу на такие предприятия", - сказал министр в рамках рабочей поездки в Саратовскую область.
Ранее в понедельник глава Минпромторга сообщил о старте строительства нового цифрового завода по производству высокоэффективных раздаточных коробок для грузовых автомобилей в Саратовской области.