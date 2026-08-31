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Алиханов рассказал о создании новых производственных площадок в России

Алиханов рассказал о создании новых производственных площадок в России - 31.08.2026, ПРАЙМ

Алиханов рассказал о создании новых производственных площадок в России

Новые производственные площадки в России должны обладать максимальным уровнем цифровизации и роботизации, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов. | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T13:11+0300

2026-08-31T13:11+0300

2026-08-31T13:11+0300

промышленность

технологии

россия

антон алиханов

минпромторг

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САРАТОВ, 31 авг - ПРАЙМ. Новые производственные площадки в России должны обладать максимальным уровнем цифровизации и роботизации, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Государство по поручению президента, правительства, выделяет большой сейчас объем средств на строительство новых производственных мощностей, и они все должны быть организованы именно по такому принципу: максимальная цифровизация, максимальная роботизация – это подразумевает и новый уровень людей, которые приходят на работу на такие предприятия", - сказал министр в рамках рабочей поездки в Саратовскую область. Ранее в понедельник глава Минпромторга сообщил о старте строительства нового цифрового завода по производству высокоэффективных раздаточных коробок для грузовых автомобилей в Саратовской области.

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промышленность, технологии, россия, антон алиханов, минпромторг