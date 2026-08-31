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"Ангара" возместит РЖД почти 226 миллионов рублей из-за ЧП с Ми-8

"Ангара" возместит РЖД почти 226 миллионов рублей из-за ЧП с Ми-8 - 31.08.2026, ПРАЙМ

"Ангара" возместит РЖД почти 226 миллионов рублей из-за ЧП с Ми-8

Авиакомпания "Ангара" (в настоящее время – "И8") возместит Российским железным дорогам чуть более 226 миллионов рублей убытков из-за инцидента с вертолетом... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T11:31+0300

2026-08-31T11:31+0300

2026-08-31T11:38+0300

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МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Авиакомпания "Ангара" (в настоящее время – "И8") возместит Российским железным дорогам чуть более 226 миллионов рублей убытков из-за инцидента с вертолетом Ми-8, следует из текста утвержденного арбитражным судом Иркутской области мирового соглашения, с которым ознакомилось РИА Новости. В своем исковом заявлении РЖД как арендатор вертолета Ми-8, получившего серьезные повреждения из-за жесткой посадки в Иркутской области в 2022 году, взыскивали убытки с авиакомпании, эксплуатировавшей вертолет. Изначально в июле 2025 года иск был заявлен на сумму более 430 миллионов рублей, но на заседании 27 августа истец снизил размер требований до более 226 миллионов рублей. На том же заседании суд утвердил мировое соглашение. По его условиям, всю согласованную сумму ответчик должен перечислить истцу двенадцатью равными платежами с октября этого года по сентябрь следующего. ЧП произошло в ноябре 2022 года в Жигаловском районе. Вертолет доставил из Иркутска в вахтовый поселок Нючакан шестерых пассажиров, на обратном пути должен был совершить посадку на площадке в тайге, но во время снижения в условиях снежных зарядов задел верхушки деревьев и упал. Четверо членов экипажа получили травмы. Согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета (МАК), ЧП произошло "в результате попадания воздушного судна в режим "вихревое кольцо" и последующего столкновения с земной поверхностью". Способствующими факторами МАК назвал нарушения во взаимодействии и в технологии работы экипажа в полете, недостатки в навигационной подготовке экипажа к полету и ухудшение видимости наземных ориентиров в условиях снежных зарядов. Ранее арбитражные суды трех инстанций в Московском округе по иску собственника вертолета ООО "Авиационно-промышленная компания "Вектор" взыскали более 226 миллионов рублей с РЖД. Росавиация с ноября 2025 года аннулировала сертификат эксплуатанта на коммерческие перевозки авиакомпании "Ангара" и сертификат авиаперевозчика на обслуживание авиатехники. Впоследствии "Ангара" сменила название на "И8". Соответствующая запись внесена в единый государственный реестр юридических лиц, сообщается в открытых источниках.

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бизнес, россия, иркутская область, иркутск, ржд, межгосударственный авиационный комитет, росавиация