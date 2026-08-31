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"Кук уходит в тень": что ждет нового главу Apple?

"Кук уходит в тень": что ждет нового главу Apple? - 31.08.2026, ПРАЙМ

"Кук уходит в тень": что ждет нового главу Apple?

Джон Тернус официально вступит в должность генерального директора Apple 1 сентября, сменив Тима Кука, который останется исполнительным председателем. Как пишет... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T13:22+0300

2026-08-31T13:22+0300

2026-08-31T13:24+0300

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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Джон Тернус официально вступит в должность генерального директора Apple 1 сентября, сменив Тима Кука, который останется исполнительным председателем. Как пишет Bloomberg, Тернус возглавил компанию в момент, когда ей предстоит ответить на главный вызов — интеграцию искусственного интеллекта в свои продукты и сохранение лидерства в индустрии."Нет на этой планете никого, кому я доверяю больше вести Apple в будущее, чем Джон. Он парень лифта. У него есть возможность чётко видеть с высоты 30 000 футов, а также спускаться в подвал, чтобы разбираться в деталях", — сказал Кук на общем собрании сотрудников.Тернус, проработавший в компании 25 лет, ранее отвечал за разработку iPhone, iPad и AirPods. В ближайшие месяцы Apple представит складной iPhone и умный дисплей с распознаванием голоса. В разработке также находятся AirPods с камерами для анализа окружения и умные очки. Тернус намерен использовать ИИ для улучшения как продуктов, так и внутренних процессов разработки.Кук останется в компании для управления отношениями с администрацией Трампа и китайским правительством. Однако, по словам источников, Тернус будет постепенно брать на себя всё больше полномочий. При этом около половины нынешнего руководства Apple может уйти в ближайшие годы, что станет дополнительным вызовом для нового главы.Тернус также столкнётся с проблемой удержания талантов: сотни бывших сотрудников перешли в OpenAI, которую Apple обвиняет в краже коммерческих секретов. В то же время он должен восстановить влияние дизайнерской команды и преодолеть репутацию Siri как "неполезного" помощника. Первой проверкой для него станет презентация нового iPhone 9 сентября, где он выступит впервые за 15 лет без Кука на сцене.

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технологии, apple, bloomberg, openai