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Apple не указывает 5G среди поддерживаемых функций российских операторов - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Apple не указывает 5G среди поддерживаемых функций российских операторов
Apple не указывает 5G среди поддерживаемых функций российских операторов - 31.08.2026, ПРАЙМ
Apple не указывает 5G среди поддерживаемых функций российских операторов
Компания Apple на сегодняшний день официально не указывает 5G среди поддерживаемых функций российских операторов, рассказал РИА Новости IT-эксперт Владимир... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T19:59+0300
2026-08-31T19:59+0300
технологии
россия
apple
минцифры
билайн
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872839957.jpg?1788195545
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Компания Apple на сегодняшний день официально не указывает 5G среди поддерживаемых функций российских операторов, рассказал РИА Новости IT-эксперт Владимир Зыков. Ранее в понедельник в Минцифры сообщили, что Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) утвердила использование операторами связи "Билайн", "Мегафон", МТС и Т2 уже имеющихся частот LTE под сети 5G. В крупных городах-миллионниках сети связи пятого поколения должны появиться в самое ближайшее время. "Смартфоны Apple поддерживают нашу частоту. Наша полоса частот 5G входит в стандартный международный диапазон 5G NR n79 - 4400–5000 МГц... Чтобы 5G реально заработал, недостаточно того, чтобы телефон просто умел принимать нужную частоту. Телефон еще должен нормально работать именно с сетью конкретного оператора. И вот у Apple сейчас основной вопрос как раз во втором пункте. Apple на сегодняшний день официально не указывает 5G среди поддерживаемых функций российских операторов", - сказал он. Эксперт отметил, что сети 5G - это "не просто поймать сигнал на 4,8 ГГц". Телефон должен правильно регистрироваться в сети, переключаться между 4G и 5G, работать с нужными сочетаниями частот, звонками, смс, экстренными вызовами и роумингом. Поэтому у Apple существует специальная система проведения сертификационных или тестовых испытаний. Он добавил, что производители и операторы обычно тестируют сети перед официальным запуском. Так, должна проходить валидация российских операторов связи и тестирование совместимости с Apple. "У американской компании это отдельная специальная процедура, которую они проходили и перед поддержкой работы LTE в России. Им нужно проверить, как iPhone работает именно в сети конкретного оператора: как регистрируется в 5G, переключается между LTE и 5G, работает с нужными сочетаниями частот, звонками и другими сетевыми функциями", - прокомментировал Зыков. Специалист добавил, что только после успешного тестирования Apple может добавить или обновить операторскую конфигурацию. При этом тестирование можно провести онлайн. "Поэтому вопрос, будут ли их смартфоны работать в частотах 5G, - это вопрос того, будет ли Apple проводить сертификационные испытания с российскими операторами или нет", - уточнил эксперт. Однако Зыков подчеркнул, что есть и хорошие новости. Apple и российские операторы связи находятся в постоянной коммуникации, а значит, это дает "надежду, что новые iPhone получат поддержку российского 5G".
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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192
40
192
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технологии, россия, apple, минцифры, билайн
Технологии, РОССИЯ, Apple, Минцифры, Билайн
19:59 31.08.2026
 
Apple не указывает 5G среди поддерживаемых функций российских операторов

Эксперт Зыков: Apple официально не указывает 5G среди поддерживаемых функций операторов

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Компания Apple на сегодняшний день официально не указывает 5G среди поддерживаемых функций российских операторов, рассказал РИА Новости IT-эксперт Владимир Зыков.
Ранее в понедельник в Минцифры сообщили, что Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) утвердила использование операторами связи "Билайн", "Мегафон", МТС и Т2 уже имеющихся частот LTE под сети 5G. В крупных городах-миллионниках сети связи пятого поколения должны появиться в самое ближайшее время.
"Смартфоны Apple поддерживают нашу частоту. Наша полоса частот 5G входит в стандартный международный диапазон 5G NR n79 - 4400–5000 МГц... Чтобы 5G реально заработал, недостаточно того, чтобы телефон просто умел принимать нужную частоту. Телефон еще должен нормально работать именно с сетью конкретного оператора. И вот у Apple сейчас основной вопрос как раз во втором пункте. Apple на сегодняшний день официально не указывает 5G среди поддерживаемых функций российских операторов", - сказал он.
Эксперт отметил, что сети 5G - это "не просто поймать сигнал на 4,8 ГГц". Телефон должен правильно регистрироваться в сети, переключаться между 4G и 5G, работать с нужными сочетаниями частот, звонками, смс, экстренными вызовами и роумингом. Поэтому у Apple существует специальная система проведения сертификационных или тестовых испытаний.
Он добавил, что производители и операторы обычно тестируют сети перед официальным запуском. Так, должна проходить валидация российских операторов связи и тестирование совместимости с Apple. "У американской компании это отдельная специальная процедура, которую они проходили и перед поддержкой работы LTE в России. Им нужно проверить, как iPhone работает именно в сети конкретного оператора: как регистрируется в 5G, переключается между LTE и 5G, работает с нужными сочетаниями частот, звонками и другими сетевыми функциями", - прокомментировал Зыков.
Специалист добавил, что только после успешного тестирования Apple может добавить или обновить операторскую конфигурацию. При этом тестирование можно провести онлайн. "Поэтому вопрос, будут ли их смартфоны работать в частотах 5G, - это вопрос того, будет ли Apple проводить сертификационные испытания с российскими операторами или нет", - уточнил эксперт.
Однако Зыков подчеркнул, что есть и хорошие новости. Apple и российские операторы связи находятся в постоянной коммуникации, а значит, это дает "надежду, что новые iPhone получат поддержку российского 5G".
 
ТехнологииРОССИЯAppleМинцифрыБилайн
 
 
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