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В АЦП рассказали о росте оборота маркетплейсов в России

В АЦП рассказали о росте оборота маркетплейсов в России - 31.08.2026, ПРАЙМ

В АЦП рассказали о росте оборота маркетплейсов в России

Оборот российских маркетплейсов продолжает расти, несмотря на атаки БПЛА на логистические объекты - в третьем квартале динамика поддерживается за счет школьного | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T17:34+0300

2026-08-31T17:34+0300

2026-08-31T17:34+0300

бизнес

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Оборот российских маркетплейсов продолжает расти, несмотря на атаки БПЛА на логистические объекты - в третьем квартале динамика поддерживается за счет школьного сезона, рассказал РИА Новости президент Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев. В последнее время атакам украинских БПЛА подвергся целый ряд логистических центров Wildberries и Ozon. Маркетплейсы реализуют инициативы по поддержке пострадавших предпринимателей. "Динамика оборота на платформах показывает рост, связанный с 1 сентября и приближением высокого сезона", - сказал Дурдыев. По данным АЦП, во втором квартале 2026 года совокупный оборот платформ в России превысил 3 триллиона рублей, увеличившись на 20,7% в годовом выражении. За это время было совершено более 2,6 миллиарда заказов - на 38,7% больше, чем годом ранее. "В третьем квартале темпы роста сохраняют свою устойчивость - платформы отмечают рост оборота покупок, связанный с началом школьного сезона и высоким сезоном", - добавил президент ассоциации. Ключевым аргументом против замедления динамики он называет оперативную адаптацию платформ. По словам Дурдыева, компании быстро перераспределяют логистические маршруты для обеспечения бесперебойной работы. Так, Ozon планирует переформатировать свои 80 тысяч пунктов выдачи по всей стране под мини-фулфилмент-центры, а Wildberries уже запустила первые партнерские фулфилмент-центры в Московском регионе. "Мы не раз говорили, что важная характеристика цифровых платформ - это гибкость: в процессах, логистике, разработке продуктов, ассортименте. Сейчас рынок уверенно эту гибкость демонстрирует", - прокомментировал глава АЦП. Кроме того, в ассоциации не ожидают роста цен на маркетплейсах на фоне атак на склады - на площадках работает более 1,5 миллиона предпринимателей, а высокая конкуренция не позволяет продавцам завышать цены. "Также не стоит забывать, что площадки продолжают инвестировать в скидки за свой счет", - добавил Дурдыев. Поврежденные при атаках ВСУ логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью государства, заявлял президент России Владимир Путин. Правительство России самым внимательным образом отслеживает ситуацию, связанную с атаками на коммерческую инфраструктуру, разрабатывает меры поддержки, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, россия, владимир путин, дмитрий песков, wildberries, ozon, всу