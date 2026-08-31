Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем грузовых авиаперевозок в мире в июле вырос на 3,9% - 31.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260831/avia-872831342.html
Объем грузовых авиаперевозок в мире в июле вырос на 3,9%
Объем грузовых авиаперевозок в мире в июле вырос на 3,9% - 31.08.2026, ПРАЙМ
Объем грузовых авиаперевозок в мире в июле вырос на 3,9%
Объем грузовых авиаперевозок в мире в июле увеличился на 3,9% в годовом выражении, говорится в релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T16:23+0300
2026-08-31T16:23+0300
бизнес
мировая экономика
европа
азиатско-тихоокеанский регион
латинская америка
iata
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865772317_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_8616c080a18783ec8de8c7744cacac7b.jpg
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в июле увеличился на 3,9% в годовом выражении, говорится в релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). При этом объем международных грузовых авиаперевозок, по данным IATA, в прошедшем месяце вырос на 4,7% по отношению к июлю 2025 года. Наиболее заметный рост был зафиксирован в Северной Америке (+4,8%), в Европе (+4,4%), а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+4,1%) и Латинской Америке и Карибском бассейне (+4,1%). На Ближнем Востоке был зафиксирован рост на 1,7%, в Африке - на 1,1%. "Хотя рост был зафиксирован во всех регионах, более 90% общего прироста пришлось на долю авиакомпаний из Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и Северной Америки… В перспективе прогноз остается в целом позитивным, чему способствуют производственная активность, экспортные заказы и мировая торговля", - приводится в релизе комментарий главного экономиста старшего вице-президента IATA по вопросам устойчивого развития Мари Оуэнс Томсен (Marie Owens Thomsen). Она также добавила, что необходимо внимательно следить за ростом цен на топливо, геополитической напряженностью в мире и неопределенностью в отношении импортных пошлин.
европа
азиатско-тихоокеанский регион
латинская америка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865772317_28:0:484:342_1920x0_80_0_0_9bcc697871bf16db5851eb882aa03660.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, европа, азиатско-тихоокеанский регион, латинская америка, iata
Бизнес, Мировая экономика, ЕВРОПА, Азиатско-Тихоокеанский регион, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, IATA
16:23 31.08.2026
 
Объем грузовых авиаперевозок в мире в июле вырос на 3,9%

Объем грузовых авиаперевозок в мире в июле увеличился на 3,9% в годовом выражении

© РИА НовостиСамолет.Архив
Самолет.Архив - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в июле увеличился на 3,9% в годовом выражении, говорится в релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
При этом объем международных грузовых авиаперевозок, по данным IATA, в прошедшем месяце вырос на 4,7% по отношению к июлю 2025 года.
Наиболее заметный рост был зафиксирован в Северной Америке (+4,8%), в Европе (+4,4%), а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+4,1%) и Латинской Америке и Карибском бассейне (+4,1%). На Ближнем Востоке был зафиксирован рост на 1,7%, в Африке - на 1,1%.
"Хотя рост был зафиксирован во всех регионах, более 90% общего прироста пришлось на долю авиакомпаний из Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и Северной Америки… В перспективе прогноз остается в целом позитивным, чему способствуют производственная активность, экспортные заказы и мировая торговля", - приводится в релизе комментарий главного экономиста старшего вице-президента IATA по вопросам устойчивого развития Мари Оуэнс Томсен (Marie Owens Thomsen).
Она также добавила, что необходимо внимательно следить за ростом цен на топливо, геополитической напряженностью в мире и неопределенностью в отношении импортных пошлин.
 
БизнесМировая экономикаЕВРОПААзиатско-Тихоокеанский регионЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАIATA
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала