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Объем грузовых авиаперевозок в мире в июле вырос на 3,9%

Объем грузовых авиаперевозок в мире в июле вырос на 3,9% - 31.08.2026, ПРАЙМ

Объем грузовых авиаперевозок в мире в июле вырос на 3,9%

Объем грузовых авиаперевозок в мире в июле увеличился на 3,9% в годовом выражении, говорится в релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T16:23+0300

2026-08-31T16:23+0300

2026-08-31T16:23+0300

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в июле увеличился на 3,9% в годовом выражении, говорится в релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). При этом объем международных грузовых авиаперевозок, по данным IATA, в прошедшем месяце вырос на 4,7% по отношению к июлю 2025 года. Наиболее заметный рост был зафиксирован в Северной Америке (+4,8%), в Европе (+4,4%), а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+4,1%) и Латинской Америке и Карибском бассейне (+4,1%). На Ближнем Востоке был зафиксирован рост на 1,7%, в Африке - на 1,1%. "Хотя рост был зафиксирован во всех регионах, более 90% общего прироста пришлось на долю авиакомпаний из Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и Северной Америки… В перспективе прогноз остается в целом позитивным, чему способствуют производственная активность, экспортные заказы и мировая торговля", - приводится в релизе комментарий главного экономиста старшего вице-президента IATA по вопросам устойчивого развития Мари Оуэнс Томсен (Marie Owens Thomsen). Она также добавила, что необходимо внимательно следить за ростом цен на топливо, геополитической напряженностью в мире и неопределенностью в отношении импортных пошлин.

европа

азиатско-тихоокеанский регион

латинская америка

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бизнес, мировая экономика, европа, азиатско-тихоокеанский регион, латинская америка, iata