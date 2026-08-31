Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Австрии налог на топливо остается сниженным на 1,9 цента за литр - 31.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260831/avstriya-872826466.html
В Австрии налог на топливо остается сниженным на 1,9 цента за литр
В Австрии налог на топливо остается сниженным на 1,9 цента за литр - 31.08.2026, ПРАЙМ
В Австрии налог на топливо остается сниженным на 1,9 цента за литр
ВЕНА, 31 авг - Австрийские власти продлили действие механизма сдерживания цен на автомобильное топливо еще на один месяц - до конца сентября, налог на... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T14:52+0300
2026-08-31T14:52+0300
австрия
вена
ближний восток
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/45/841424567_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9cfbbfc926bd4f6660e696627486e1ab.jpg
ВЕНА, 31 авг - Австрийские власти продлили действие механизма сдерживания цен на автомобильное топливо еще на один месяц - до конца сентября, налог на минеральное топливо будет снижен на 1,9 цента за литр, заявило министерство экономики республики. "Налог на минеральное топливо остается сниженным на 1,9 цента за литр. Таким образом потребителям возвращаются дополнительные поступления от налога с оборота, полученные за счет высоких цен на топливо", - говорится в сообщении ведомства. Одновременно продолжит действовать правило, обязывающее автозаправочные станции оперативно и в полном объеме передавать потребителям снижение международных котировок на топливо. Ограничение торговой маржи при этом останется приостановленным. "Этот путь мы продолжаем до конца сентября. Одновременно для нас всегда было ясно: мы должны и в будущем обеспечивать надежность снабжения, а постоянное вмешательство в рынок — неправильный путь. Поэтому мы однозначно выступили против дальнейшего вмешательства в маржу", - уточнили в ведомстве. По мнению австрийских властей, они выбрали правильный путь, поскольку сравнение с другими европейскими странами показало, что цены на топливо в Австрии находятся ниже среднего уровня по ЕС. По данным госрегулятора E-Control, цены на топливо в Австрии в последнее время несколько снизились. Литр бензина Super в понедельник стоил в среднем 1,741 евро против 1,763 евро в субботу. Дизель подешевел до 1,943 евро за литр с 1,973 евро днем ранее. Механизм сдерживания цен на топливо начал действовать в Австрии 1 апреля на фоне роста цен на бензин и дизтопливо из-за напряженности на международных энергетических рынках, в частности, ситуации на Ближнем Востоке. Мера была призвана облегчить нагрузку на автомобилистов и сдержать рост инфляции.
австрия
вена
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/45/841424567_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_361569a3c3d0f410132e772f6e301276.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
австрия, вена, ближний восток, ес
АВСТРИЯ, Вена, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕС
14:52 31.08.2026
 
В Австрии налог на топливо остается сниженным на 1,9 цента за литр

В Австрии налог на минеральное топливо остается сниженным на 1,9 цента за литр

© Unsplash/Dawn McDonaldЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля
© Unsplash/Dawn McDonald
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЕНА, 31 авг - Австрийские власти продлили действие механизма сдерживания цен на автомобильное топливо еще на один месяц - до конца сентября, налог на минеральное топливо будет снижен на 1,9 цента за литр, заявило министерство экономики республики.
"Налог на минеральное топливо остается сниженным на 1,9 цента за литр. Таким образом потребителям возвращаются дополнительные поступления от налога с оборота, полученные за счет высоких цен на топливо", - говорится в сообщении ведомства.
Одновременно продолжит действовать правило, обязывающее автозаправочные станции оперативно и в полном объеме передавать потребителям снижение международных котировок на топливо. Ограничение торговой маржи при этом останется приостановленным.
"Этот путь мы продолжаем до конца сентября. Одновременно для нас всегда было ясно: мы должны и в будущем обеспечивать надежность снабжения, а постоянное вмешательство в рынок — неправильный путь. Поэтому мы однозначно выступили против дальнейшего вмешательства в маржу", - уточнили в ведомстве.
По мнению австрийских властей, они выбрали правильный путь, поскольку сравнение с другими европейскими странами показало, что цены на топливо в Австрии находятся ниже среднего уровня по ЕС.
По данным госрегулятора E-Control, цены на топливо в Австрии в последнее время несколько снизились. Литр бензина Super в понедельник стоил в среднем 1,741 евро против 1,763 евро в субботу. Дизель подешевел до 1,943 евро за литр с 1,973 евро днем ранее.
Механизм сдерживания цен на топливо начал действовать в Австрии 1 апреля на фоне роста цен на бензин и дизтопливо из-за напряженности на международных энергетических рынках, в частности, ситуации на Ближнем Востоке. Мера была призвана облегчить нагрузку на автомобилистов и сдержать рост инфляции.
 
АВСТРИЯВенаБЛИЖНИЙ ВОСТОКЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала