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В Австрии налог на топливо остается сниженным на 1,9 цента за литр
В Австрии налог на топливо остается сниженным на 1,9 цента за литр - 31.08.2026, ПРАЙМ
В Австрии налог на топливо остается сниженным на 1,9 цента за литр
ВЕНА, 31 авг - Австрийские власти продлили действие механизма сдерживания цен на автомобильное топливо еще на один месяц - до конца сентября, налог на... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T14:52+0300
2026-08-31T14:52+0300
2026-08-31T14:52+0300
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ВЕНА, 31 авг - Австрийские власти продлили действие механизма сдерживания цен на автомобильное топливо еще на один месяц - до конца сентября, налог на минеральное топливо будет снижен на 1,9 цента за литр, заявило министерство экономики республики. "Налог на минеральное топливо остается сниженным на 1,9 цента за литр. Таким образом потребителям возвращаются дополнительные поступления от налога с оборота, полученные за счет высоких цен на топливо", - говорится в сообщении ведомства. Одновременно продолжит действовать правило, обязывающее автозаправочные станции оперативно и в полном объеме передавать потребителям снижение международных котировок на топливо. Ограничение торговой маржи при этом останется приостановленным. "Этот путь мы продолжаем до конца сентября. Одновременно для нас всегда было ясно: мы должны и в будущем обеспечивать надежность снабжения, а постоянное вмешательство в рынок — неправильный путь. Поэтому мы однозначно выступили против дальнейшего вмешательства в маржу", - уточнили в ведомстве. По мнению австрийских властей, они выбрали правильный путь, поскольку сравнение с другими европейскими странами показало, что цены на топливо в Австрии находятся ниже среднего уровня по ЕС. По данным госрегулятора E-Control, цены на топливо в Австрии в последнее время несколько снизились. Литр бензина Super в понедельник стоил в среднем 1,741 евро против 1,763 евро в субботу. Дизель подешевел до 1,943 евро за литр с 1,973 евро днем ранее. Механизм сдерживания цен на топливо начал действовать в Австрии 1 апреля на фоне роста цен на бензин и дизтопливо из-за напряженности на международных энергетических рынках, в частности, ситуации на Ближнем Востоке. Мера была призвана облегчить нагрузку на автомобилистов и сдержать рост инфляции.
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австрия, вена, ближний восток, ес
АВСТРИЯ, Вена, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕС
В Австрии налог на топливо остается сниженным на 1,9 цента за литр
В Австрии налог на минеральное топливо остается сниженным на 1,9 цента за литр
ВЕНА, 31 авг - Австрийские власти продлили действие механизма сдерживания цен на автомобильное топливо еще на один месяц - до конца сентября, налог на минеральное топливо будет снижен на 1,9 цента за литр, заявило министерство экономики республики.
"Налог на минеральное топливо остается сниженным на 1,9 цента за литр. Таким образом потребителям возвращаются дополнительные поступления от налога с оборота, полученные за счет высоких цен на топливо", - говорится в сообщении ведомства.
Одновременно продолжит действовать правило, обязывающее автозаправочные станции оперативно и в полном объеме передавать потребителям снижение международных котировок на топливо. Ограничение торговой маржи при этом останется приостановленным.
"Этот путь мы продолжаем до конца сентября. Одновременно для нас всегда было ясно: мы должны и в будущем обеспечивать надежность снабжения, а постоянное вмешательство в рынок — неправильный путь. Поэтому мы однозначно выступили против дальнейшего вмешательства в маржу", - уточнили в ведомстве.
По мнению австрийских властей, они выбрали правильный путь, поскольку сравнение с другими европейскими странами показало, что цены на топливо в Австрии
находятся ниже среднего уровня по ЕС.
По данным госрегулятора E-Control, цены на топливо в Австрии в последнее время несколько снизились. Литр бензина Super в понедельник стоил в среднем 1,741 евро против 1,763 евро в субботу. Дизель подешевел до 1,943 евро за литр с 1,973 евро днем ранее.
Механизм сдерживания цен на топливо начал действовать в Австрии 1 апреля на фоне роста цен на бензин и дизтопливо из-за напряженности на международных энергетических рынках, в частности, ситуации на Ближнем Востоке
. Мера была призвана облегчить нагрузку на автомобилистов и сдержать рост инфляции.