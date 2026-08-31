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"АвтоВАЗ" начал продажи обновленной версии внедорожника Niva Legend
"АвтоВАЗ" начал продажи обновленной версии внедорожника Niva Legend - 31.08.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" начал продажи обновленной версии внедорожника Niva Legend
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал продажи обновленной версии внедорожника Niva Legend в четырех комплектациях по цене от 1,2 миллиона рублей,... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T14:54+0300
2026-08-31T14:54+0300
2026-08-31T14:54+0300
бизнес
россия
автоваз
lada niva legend
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал продажи обновленной версии внедорожника Niva Legend в четырех комплектациях по цене от 1,2 миллиона рублей, сообщила компания. "АвтоВАЗ" начинает продажи обновленной Lada Niva Legend. Классический внедорожник получил множество важных изменений - от нового двигателя до оцинкованных элементов кузова и подушки безопасности водителя", - говорится в сообщении производителя. Машина представлена в четырех комплектациях: "Классик" - от 1,2 миллиона рублей, "Драйв" - от 1,3 миллиона рублей, "Урбан" - от 1,35 миллиона и "Черная серия" - от 1,37 миллиона рублей. Автомобиль получил обновленный бензиновый мотор на 90 лошадиных сил, который позволяет достигать 80% мощности на низких оборотах, что увеличивает его проходимость. Кроме того, впервые на модели Niva применяются детали кузова из оцинкованного проката - капот, крыша и элементы задней части кузова.
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бизнес, россия, автоваз, lada niva legend
Бизнес, РОССИЯ, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend
"АвтоВАЗ" начал продажи обновленной версии внедорожника Niva Legend
"АвтоВАЗ" начал продажи обновленной Lada Niva Legend по цене от 1,2 миллиона рублей
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал продажи обновленной версии внедорожника Niva Legend в четырех комплектациях по цене от 1,2 миллиона рублей, сообщила компания.
"АвтоВАЗ
" начинает продажи обновленной Lad
a Niva Legend. Классический внедорожник получил множество важных изменений - от нового двигателя до оцинкованных элементов кузова и подушки безопасности водителя", - говорится в сообщении производителя.
Машина представлена в четырех комплектациях: "Классик" - от 1,2 миллиона рублей, "Драйв" - от 1,3 миллиона рублей, "Урбан" - от 1,35 миллиона и "Черная серия" - от 1,37 миллиона рублей.
Автомобиль получил обновленный бензиновый мотор на 90 лошадиных сил, который позволяет достигать 80% мощности на низких оборотах, что увеличивает его проходимость. Кроме того, впервые на модели Niva применяются детали кузова из оцинкованного проката - капот, крыша и элементы задней части кузова.