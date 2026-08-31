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"АвтоВАЗ" начал продажи обновленной версии внедорожника Niva Legend

"АвтоВАЗ" начал продажи обновленной версии внедорожника Niva Legend - 31.08.2026, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" начал продажи обновленной версии внедорожника Niva Legend

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал продажи обновленной версии внедорожника Niva Legend в четырех комплектациях по цене от 1,2 миллиона рублей,... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T14:54+0300

2026-08-31T14:54+0300

2026-08-31T14:54+0300

бизнес

россия

автоваз

lada niva legend

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал продажи обновленной версии внедорожника Niva Legend в четырех комплектациях по цене от 1,2 миллиона рублей, сообщила компания. "АвтоВАЗ" начинает продажи обновленной Lada Niva Legend. Классический внедорожник получил множество важных изменений - от нового двигателя до оцинкованных элементов кузова и подушки безопасности водителя", - говорится в сообщении производителя. Машина представлена в четырех комплектациях: "Классик" - от 1,2 миллиона рублей, "Драйв" - от 1,3 миллиона рублей, "Урбан" - от 1,35 миллиона и "Черная серия" - от 1,37 миллиона рублей. Автомобиль получил обновленный бензиновый мотор на 90 лошадиных сил, который позволяет достигать 80% мощности на низких оборотах, что увеличивает его проходимость. Кроме того, впервые на модели Niva применяются детали кузова из оцинкованного проката - капот, крыша и элементы задней части кузова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, автоваз, lada niva legend