Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" начал продажи обновленной версии внедорожника Niva Legend - 31.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260831/avtovaz-872826736.html
"АвтоВАЗ" начал продажи обновленной версии внедорожника Niva Legend
"АвтоВАЗ" начал продажи обновленной версии внедорожника Niva Legend - 31.08.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" начал продажи обновленной версии внедорожника Niva Legend
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал продажи обновленной версии внедорожника Niva Legend в четырех комплектациях по цене от 1,2 миллиона рублей,... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T14:54+0300
2026-08-31T14:54+0300
бизнес
россия
автоваз
lada niva legend
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872826736.jpg?1788177287
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал продажи обновленной версии внедорожника Niva Legend в четырех комплектациях по цене от 1,2 миллиона рублей, сообщила компания. "АвтоВАЗ" начинает продажи обновленной Lada Niva Legend. Классический внедорожник получил множество важных изменений - от нового двигателя до оцинкованных элементов кузова и подушки безопасности водителя", - говорится в сообщении производителя. Машина представлена в четырех комплектациях: "Классик" - от 1,2 миллиона рублей, "Драйв" - от 1,3 миллиона рублей, "Урбан" - от 1,35 миллиона и "Черная серия" - от 1,37 миллиона рублей. Автомобиль получил обновленный бензиновый мотор на 90 лошадиных сил, который позволяет достигать 80% мощности на низких оборотах, что увеличивает его проходимость. Кроме того, впервые на модели Niva применяются детали кузова из оцинкованного проката - капот, крыша и элементы задней части кузова.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, автоваз, lada niva legend
Бизнес, РОССИЯ, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend
14:54 31.08.2026
 
"АвтоВАЗ" начал продажи обновленной версии внедорожника Niva Legend

"АвтоВАЗ" начал продажи обновленной Lada Niva Legend по цене от 1,2 миллиона рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал продажи обновленной версии внедорожника Niva Legend в четырех комплектациях по цене от 1,2 миллиона рублей, сообщила компания.
"АвтоВАЗ" начинает продажи обновленной Lada Niva Legend. Классический внедорожник получил множество важных изменений - от нового двигателя до оцинкованных элементов кузова и подушки безопасности водителя", - говорится в сообщении производителя.
Машина представлена в четырех комплектациях: "Классик" - от 1,2 миллиона рублей, "Драйв" - от 1,3 миллиона рублей, "Урбан" - от 1,35 миллиона и "Черная серия" - от 1,37 миллиона рублей.
Автомобиль получил обновленный бензиновый мотор на 90 лошадиных сил, который позволяет достигать 80% мощности на низких оборотах, что увеличивает его проходимость. Кроме того, впервые на модели Niva применяются детали кузова из оцинкованного проката - капот, крыша и элементы задней части кузова.
 
БизнесРОССИЯАвтоВАЗLada Niva Legend
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала