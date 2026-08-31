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Банк России представил логотип цифрового рубля

Банк России представил логотип цифрового рубля - 31.08.2026, ПРАЙМ

Банк России представил логотип цифрового рубля

Банк России представил логотип цифрового рубля, он выполнен в виде окружности фирменного кораллово-алого оттенка с вписанным в нее символом рубля, сообщается на | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T12:28+0300

2026-08-31T12:28+0300

2026-08-31T12:28+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Банк России представил логотип цифрового рубля, он выполнен в виде окружности фирменного кораллово-алого оттенка с вписанным в нее символом рубля, сообщается на сайте регулятора. Знак рубля размещен в окружности со смещением влево относительно ее центра. Вертикальная основная линия буквы "Р" располагается на расстоянии 1/3 диаметра и соединяется с окружностью, при этом горизонтальные выносные элементы также переходят в линию окружности. Кораллово-алый оттенок - важнейший цвет в коммуникации цифрового рубля Банка России, указывает регулятор. Данный цвет используется как основной цвет фона для логотипа, а также как основной цвет фона для различных информационных и промоматериалов, сувенирной продукции и так далее. Отмечается, что для обеспечения оптимальной считываемости логотип всегда окружается охранным полем. Никакие графические элементы, изображения или текст не могут помещаться в это пространство. При этом для использования логотипа в рекламных и информационных материалах и других случаях, где использование основного логотипа будет недостаточным, разработана специальная версия, представляющая собой композицию из графического обозначения и текстового дескриптора "Цифровой рубль Банка России", добавили в ЦБ. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через приложения крупнейших банков – на главной странице должна быть кнопка с соответствующим логотипом. На первом этапе установлен ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька в размере 300 тысяч рублей, но деньгами на самой платформе можно будет свободно распоряжаться, а все операции для россиян будут бесплатными, говорила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в интервью РИА Новости. Оплату в цифровых рублях с сентября должны принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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