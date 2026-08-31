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Бельгия распространит действие закона о защите информаторов

Бельгия распространит действие закона о защите информаторов - 31.08.2026, ПРАЙМ

Бельгия распространит действие закона о защите информаторов

Бельгия распространит действие законодательства о защите информаторов на сообщения о нарушении и обходе санкций Евросоюза, соответствующие положения нового... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T14:36+0300

2026-08-31T14:36+0300

2026-08-31T14:36+0300

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БРЮССЕЛЬ, 31 авг - ПРАЙМ. Бельгия распространит действие законодательства о защите информаторов на сообщения о нарушении и обходе санкций Евросоюза, соответствующие положения нового бельгийского закона вступают в силу 1 сентября, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Закон включает "ограничительные меры", под которыми понимаются в том числе санкции, в механизм защиты информаторов. Он будет распространяться на сообщения о возможном нарушении санкционных ограничений внутри компаний и других юридических лиц, а также физлиц. Одновременно новый закон значительно расширил возможности бельгийских властей по расследованию якобы обхода санкций и по поиску подсанкционных активов. Так, власти Бельгии с 1 сентября получат расширенные полномочия по выявлению и розыску "скрываемых активов лиц и организаций", находящихся под санкциями Евросоюза. Согласно новому закону, уполномоченные в Бельгии смогут запрашивать необходимые для расследования документы и сведения, проводить проверки, а при наличии соответствующего разрешения - и получать доступ к базам данных, документам и компьютерным системам. Документ также обязывает компетентные органы регулярно обмениваться с Еврокомиссией и властями других стран ЕС практической информацией. Кроме того, Бельгия с 1 сентября вводит штрафы от 75 тысяч евро до 150 миллионов евро для компаний и возможность тюремного заключения для физических лиц за нарушения санкций Евросоюза. Для физических лиц умышленное нарушение и обход санкций отнесены законом к преступлениям третьего уровня, предусматривающим по новому Уголовному кодексу Бельгии лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Физическому лицу суд также сможет назначить дополнительный штраф от 200 евро до 2 миллионов евро либо в размере, достигающем стоимости средств или экономических ресурсов, связанных с нарушением. Закон предусматривает и конфискацию имущества, использованного или предназначенного для совершения "преступления". После начала российской спецоперации на Украине ЕС ввел масштабные санкции против России. Однако, как неоднократно указывали в Москве, санкционное давление не достигло поставленных Западом целей, а ограничения наносят ущерб прежде всего европейской экономике.

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общество , мировая экономика, бельгия, украина, москва, ес