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Бессрочный безвиз с Китаем даст бизнесу долгосрочные проекты - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Бессрочный безвиз с Китаем даст бизнесу долгосрочные проекты
Бессрочный безвиз с Китаем даст бизнесу долгосрочные проекты - 31.08.2026, ПРАЙМ
Бессрочный безвиз с Китаем даст бизнесу долгосрочные проекты
Бессрочный безвизовый режим между Россией и Китаем позволит бизнесам стран на долгосрочной основе выстраивать маршруты, арендовать и строить гостиницы, сообщил... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T18:43+0300
2026-08-31T18:51+0300
туризм
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россия
китай
кнр
москва
максим решетников
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си цзиньпин
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Бессрочный безвизовый режим между Россией и Китаем позволит бизнесам стран на долгосрочной основе выстраивать маршруты, арендовать и строить гостиницы, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Турпоток между РФ и КНР благодаря практике безвизового режима за первое полугодие увеличился сразу на 43%, заявил ранее в понедельник президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС. "Продление этого безвиза на долгосрочную перспективу позволит и нашему, и китайскому бизнесу выстраивать на долгосрочной основе все маршруты, арендовать гостиницы и строить гостиницы, с малым бизнесом выстраивать отношения с тем же общепитом, под это готовить гидов и переводчиков", - сказал Решетников в интервью "Известиям". Важной темой он назвал автомобильный туризм между странами. Так, Москва и Пекин прорабатывают возможные варианты специального режима для автотуристов. "Потому что сейчас к нам китайский турист, по сути, на личном транспорте, может попасть через территорию Монголии, а прямые погранпереходы у нас на сегодняшний момент закрыты, то есть только на автобусе можно добраться", - добавил министр. При этом среди перспективных направлений для туризма Решетников назвал Камчатку, Сахалин, а также развитие туристической инфраструктуры во Владивостоке и Благовещенске. Китай в сентябре прошлого года на 12 месяцев ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян, Россия ответила симметрично в декабре. В мае власти Китая объявили, что продлят безвиз до 31 декабря 2027 года. Затем Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в РФ для граждан КНР до 31 декабря 2027 года.
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туризм, бизнес, россия, китай, кнр, москва, максим решетников, владимир путин, си цзиньпин, шос
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, МОСКВА, Максим Решетников, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
18:43 31.08.2026 (обновлено: 18:51 31.08.2026)
 
Бессрочный безвиз с Китаем даст бизнесу долгосрочные проекты

Решетников: безвиз с Китаем позволит бизнесу выстраивать маршруты и строить гостиницы

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Бессрочный безвизовый режим между Россией и Китаем позволит бизнесам стран на долгосрочной основе выстраивать маршруты, арендовать и строить гостиницы, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
Турпоток между РФ и КНР благодаря практике безвизового режима за первое полугодие увеличился сразу на 43%, заявил ранее в понедельник президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС.
"Продление этого безвиза на долгосрочную перспективу позволит и нашему, и китайскому бизнесу выстраивать на долгосрочной основе все маршруты, арендовать гостиницы и строить гостиницы, с малым бизнесом выстраивать отношения с тем же общепитом, под это готовить гидов и переводчиков", - сказал Решетников в интервью "Известиям".
Важной темой он назвал автомобильный туризм между странами. Так, Москва и Пекин прорабатывают возможные варианты специального режима для автотуристов.
"Потому что сейчас к нам китайский турист, по сути, на личном транспорте, может попасть через территорию Монголии, а прямые погранпереходы у нас на сегодняшний момент закрыты, то есть только на автобусе можно добраться", - добавил министр.
При этом среди перспективных направлений для туризма Решетников назвал Камчатку, Сахалин, а также развитие туристической инфраструктуры во Владивостоке и Благовещенске.
Китай в сентябре прошлого года на 12 месяцев ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян, Россия ответила симметрично в декабре. В мае власти Китая объявили, что продлят безвиз до 31 декабря 2027 года. Затем Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в РФ для граждан КНР до 31 декабря 2027 года.
 
ТуризмБизнесРОССИЯКИТАЙКНРМОСКВАМаксим РешетниковВладимир ПутинСи ЦзиньпинШОС
 
 
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