Бессрочный безвиз с Китаем даст бизнесу долгосрочные проекты
Решетников: безвиз с Китаем позволит бизнесу выстраивать маршруты и строить гостиницы
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Бессрочный безвизовый режим между Россией и Китаем позволит бизнесам стран на долгосрочной основе выстраивать маршруты, арендовать и строить гостиницы, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
Турпоток между РФ и КНР благодаря практике безвизового режима за первое полугодие увеличился сразу на 43%, заявил ранее в понедельник президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС.
"Продление этого безвиза на долгосрочную перспективу позволит и нашему, и китайскому бизнесу выстраивать на долгосрочной основе все маршруты, арендовать гостиницы и строить гостиницы, с малым бизнесом выстраивать отношения с тем же общепитом, под это готовить гидов и переводчиков", - сказал Решетников в интервью "Известиям".
"Потому что сейчас к нам китайский турист, по сути, на личном транспорте, может попасть через территорию Монголии, а прямые погранпереходы у нас на сегодняшний момент закрыты, то есть только на автобусе можно добраться", - добавил министр.
При этом среди перспективных направлений для туризма Решетников назвал Камчатку, Сахалин, а также развитие туристической инфраструктуры во Владивостоке и Благовещенске.
Китай в сентябре прошлого года на 12 месяцев ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян, Россия ответила симметрично в декабре. В мае власти Китая объявили, что продлят безвиз до 31 декабря 2027 года. Затем Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в РФ для граждан КНР до 31 декабря 2027 года.