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Биржи АТР закрылись без единой динамики

Биржи АТР закрылись без единой динамики - 31.08.2026, ПРАЙМ

Биржи АТР закрылись без единой динамики

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в последний день торгов августа закрылись без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T13:02+0300

2026-08-31T13:02+0300

2026-08-31T13:02+0300

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в последний день торгов августа закрылись без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов понедельника индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 0,86% - до 3986,3 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,6%, до 2565,55 пункта, гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,07%, до 25 566,99 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,18% - до 9076 пунктов, японский индекс Nikkei 225 - на 0,23%, до 66 256 пунктов, южнокорейский KOSPI поднялся на 0,46% - до 6820,02 пункта. За август индексы продемонстрировали положительную динамику, сильнее всех поднялся индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 5,67%, шанхайский Shanghai Composite - на 4,02% и японский индекс Nikkei 225 - на 3,94%. Рынки оценивают статистические данные по экономикам местных стран в понедельник. Розничные продажи в Южной Корее в июле сократились на 0,8% в годовом выражении, в месячном выражении - уменьшились на 2,4% (аналитики ожидали снижения показателя на 2%). Кроме того, инвесторы оценивают новости относительно конфликта на Ближнем Востоке. Ранее в понедельник телеканал Press TV со ссылкой на Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) передал, что корпус ударил по силам США на двух базах в Иордании в ответ на атаку США на остров Ларак. Ранее агентство Fars передавало, что несколько взрывов прозвучали на иранском острове Ларак в Ормузском проливе. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что США нанесли удар, предположительно, по пусковым установкам Ирана на Лараке. После этого Press TV передал, что Иран выпустил ракеты в направлении американских судов в Ормузском проливе, а также в направлении баз США в Западной Азии. В Центральном командовании ВС США утверждают, что ударили по Ирану, чтобы помешать его силам заминировать Ормузский пролив.

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рынок, торги, индексы, сша, ормузский пролив, иран, shenzhen composite, nikkei 225, hang seng index