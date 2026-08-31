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Биржи АТР закрылись без единой динамики - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Биржи АТР закрылись без единой динамики
Биржи АТР закрылись без единой динамики - 31.08.2026, ПРАЙМ
Биржи АТР закрылись без единой динамики
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в последний день торгов августа закрылись без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T13:02+0300
2026-08-31T13:02+0300
рынок
торги
индексы
сша
ормузский пролив
иран
shenzhen composite
nikkei 225
hang seng index
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в последний день торгов августа закрылись без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов понедельника индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 0,86% - до 3986,3 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,6%, до 2565,55 пункта, гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,07%, до 25 566,99 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,18% - до 9076 пунктов, японский индекс Nikkei 225 - на 0,23%, до 66 256 пунктов, южнокорейский KOSPI поднялся на 0,46% - до 6820,02 пункта. За август индексы продемонстрировали положительную динамику, сильнее всех поднялся индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 5,67%, шанхайский Shanghai Composite - на 4,02% и японский индекс Nikkei 225 - на 3,94%. Рынки оценивают статистические данные по экономикам местных стран в понедельник. Розничные продажи в Южной Корее в июле сократились на 0,8% в годовом выражении, в месячном выражении - уменьшились на 2,4% (аналитики ожидали снижения показателя на 2%). Кроме того, инвесторы оценивают новости относительно конфликта на Ближнем Востоке. Ранее в понедельник телеканал Press TV со ссылкой на Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) передал, что корпус ударил по силам США на двух базах в Иордании в ответ на атаку США на остров Ларак. Ранее агентство Fars передавало, что несколько взрывов прозвучали на иранском острове Ларак в Ормузском проливе. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что США нанесли удар, предположительно, по пусковым установкам Ирана на Лараке. После этого Press TV передал, что Иран выпустил ракеты в направлении американских судов в Ормузском проливе, а также в направлении баз США в Западной Азии. В Центральном командовании ВС США утверждают, что ударили по Ирану, чтобы помешать его силам заминировать Ормузский пролив.
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
рынок, торги, индексы, сша, ормузский пролив, иран, shenzhen composite, nikkei 225, hang seng index
Рынок, Торги, Индексы, США, Ормузский пролив, ИРАН, Shenzhen Composite, Nikkei 225, Hang Seng Index
13:02 31.08.2026
 
Биржи АТР закрылись без единой динамики

Биржи АТР закрылись без единой динамики в последний день торгов августа

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в последний день торгов августа закрылись без единой динамики, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов понедельника индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 0,86% - до 3986,3 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,6%, до 2565,55 пункта, гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,07%, до 25 566,99 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,18% - до 9076 пунктов, японский индекс Nikkei 225 - на 0,23%, до 66 256 пунктов, южнокорейский KOSPI поднялся на 0,46% - до 6820,02 пункта.
За август индексы продемонстрировали положительную динамику, сильнее всех поднялся индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 5,67%, шанхайский Shanghai Composite - на 4,02% и японский индекс Nikkei 225 - на 3,94%.
Рынки оценивают статистические данные по экономикам местных стран в понедельник. Розничные продажи в Южной Корее в июле сократились на 0,8% в годовом выражении, в месячном выражении - уменьшились на 2,4% (аналитики ожидали снижения показателя на 2%).
Кроме того, инвесторы оценивают новости относительно конфликта на Ближнем Востоке. Ранее в понедельник телеканал Press TV со ссылкой на Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) передал, что корпус ударил по силам США на двух базах в Иордании в ответ на атаку США на остров Ларак.
Ранее агентство Fars передавало, что несколько взрывов прозвучали на иранском острове Ларак в Ормузском проливе. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что США нанесли удар, предположительно, по пусковым установкам Ирана на Лараке.
После этого Press TV передал, что Иран выпустил ракеты в направлении американских судов в Ормузском проливе, а также в направлении баз США в Западной Азии. В Центральном командовании ВС США утверждают, что ударили по Ирану, чтобы помешать его силам заминировать Ормузский пролив.
 
РынокТоргиИндексыСШАОрмузский проливИРАНShenzhen CompositeNikkei 225Hang Seng Index
 
 
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