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В ВСС объяснили, как оформить страховку от падения БПЛА - 31.08.2026, ПРАЙМ
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В ВСС объяснили, как оформить страховку от падения БПЛА
В ВСС объяснили, как оформить страховку от падения БПЛА - 31.08.2026, ПРАЙМ
В ВСС объяснили, как оформить страховку от падения БПЛА
В России вырос спрос на страховые продукты с защитой от ущерба при падении беспилотников. Более того, наличие таких страховых полисов стали требовать крупные... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T02:02+0300
2026-08-31T02:02+0300
эксклюзив
финансы
всероссийский союз страховщиков
страхование
ипотека
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МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. В России вырос спрос на страховые продукты с защитой от ущерба при падении беспилотников. Более того, наличие таких страховых полисов стали требовать крупные банки при оформлении ипотечных кредитов. Как пояснил агентству "Прайм" президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, ключевой аспект для клиента — предельно внимательно изучить текст договора."Прежде всего, необходимо обратить внимание на условия страхования и четко понимать: не является ли ущерб, полученный в результате терроризма или диверсии, исключением из страхового покрытия. Ведь именно так, согласно УК РФ, оформляется падение или попадание БПЛА", - пояснил Уфимцев.По его словам, сейчас ущерб от БПЛА начинает покрываться и в рамках многих ипотечных продуктов. Но в рамках комплексного ипотечного страхования, как правило, застрахованы только конструктивные элементы: стены, межкомнатные перегородки, окна и межэтажные перекрытия. И сумма покрытия в большинстве случаев ограничена суммой задолженности по кредиту, которая снижается по мере ее погашения.Поэтому, если необходима полноценная защита отделки, инженерных систем и движимого домашнего имущества, эксперт советует рассмотреть дополнительные продукты по страхованию квартиры или дома.Пока требования банков оформлять страховой полис с защитой от падения БПЛА распространяются на приграничные и уязвимые регионы и касаются исключительно имущественного страхования квартиры или дома, являющихся залогом.Но включение "военного риска" или отдельно оговоренного риска атаки БПЛА в полис делает страховку заметно дороже: тарифы с таким расширением могут быть выше стандартных, а в некоторых регионах действуют дополнительные повышающие коэффициенты.Отказ от расширенного покрытия, если это требование банка, приведет к удорожанию самого кредита — ставка по ипотеке может вырасти на 0,5–2 процентных пункта.
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эксклюзив, финансы, всероссийский союз страховщиков, страхование, ипотека
Эксклюзив, Финансы, Всероссийский союз страховщиков, страхование, ипотека
02:02 31.08.2026
 
В ВСС объяснили, как оформить страховку от падения БПЛА

Президент ВСС Уфимцев объяснил, как оформить страховку от падения БПЛА

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБланк страхового полиса ОСАГО
Бланк страхового полиса ОСАГО - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. В России вырос спрос на страховые продукты с защитой от ущерба при падении беспилотников. Более того, наличие таких страховых полисов стали требовать крупные банки при оформлении ипотечных кредитов. Как пояснил агентству "Прайм" президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, ключевой аспект для клиента — предельно внимательно изучить текст договора.
"Прежде всего, необходимо обратить внимание на условия страхования и четко понимать: не является ли ущерб, полученный в результате терроризма или диверсии, исключением из страхового покрытия. Ведь именно так, согласно УК РФ, оформляется падение или попадание БПЛА", - пояснил Уфимцев.
По его словам, сейчас ущерб от БПЛА начинает покрываться и в рамках многих ипотечных продуктов. Но в рамках комплексного ипотечного страхования, как правило, застрахованы только конструктивные элементы: стены, межкомнатные перегородки, окна и межэтажные перекрытия. И сумма покрытия в большинстве случаев ограничена суммой задолженности по кредиту, которая снижается по мере ее погашения.
В России вырос спрос на страховые полисы с покрытием на несколько стран
10 августа, 08:46
Поэтому, если необходима полноценная защита отделки, инженерных систем и движимого домашнего имущества, эксперт советует рассмотреть дополнительные продукты по страхованию квартиры или дома.
Пока требования банков оформлять страховой полис с защитой от падения БПЛА распространяются на приграничные и уязвимые регионы и касаются исключительно имущественного страхования квартиры или дома, являющихся залогом.
Но включение "военного риска" или отдельно оговоренного риска атаки БПЛА в полис делает страховку заметно дороже: тарифы с таким расширением могут быть выше стандартных, а в некоторых регионах действуют дополнительные повышающие коэффициенты.
Отказ от расширенного покрытия, если это требование банка, приведет к удорожанию самого кредита — ставка по ипотеке может вырасти на 0,5–2 процентных пункта.
 
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