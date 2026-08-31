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"Человек-паук: Новый день" обошел "Титаник" по мировым кассовым сборам - 31.08.2026, ПРАЙМ
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"Человек-паук: Новый день" обошел "Титаник" по мировым кассовым сборам
"Человек-паук: Новый день" обошел "Титаник" по мировым кассовым сборам - 31.08.2026, ПРАЙМ
"Человек-паук: Новый день" обошел "Титаник" по мировым кассовым сборам
Фильм "Человек-паук: Новый день" обошел "Титаник" по объемам мировых кассовых сборов, войдя в топ-5 картин по этому показателю в истории кинематографа, следует... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T13:07+0300
2026-08-31T13:07+0300
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Фильм "Человек-паук: Новый день" обошел "Титаник" по объемам мировых кассовых сборов, войдя в топ-5 картин по этому показателю в истории кинематографа, следует из данных портала IMDb. По данным IMDb, "Человек-паук: Новый день" собрал в мировом прокате около 2,333 миллиарда долларов, превзойдя культовый фильм Джеймса Кэмерона 1997 года, который собрал порядка 2,265 миллиарда долларов по всему миру за время своего проката. Сейчас фильм Дестина Дэниэла Креттона занимает в списке самых кассовых фильмов в истории кинематографа четвертое место. На пятом месте в рейтинге находится китайский анимационный фильм 2025 года "Нэчжа побеждает Царя драконов", считающийся самым кассовым фильмов в истории из произведенных не в Голливуде. Фильм "Человек-паук: Новый день" вышел в мировой прокат 31 июля. Главную роль Питера Паркера исполнил Том Холланд. Ранее Variety писало, что новый боевик за первые выходные в прокате собрал 927 миллионов долларов по всему миру, став вторым крупнейшим стартом в мировой киноиндустрии после "Мстителей: Финал".
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бизнес, фильмы, кино
Бизнес, фильмы, кино
13:07 31.08.2026
 
"Человек-паук: Новый день" обошел "Титаник" по мировым кассовым сборам

IMDb: фильм "Человек-паук: Новый день" обошел "Титаник" по объемам мировых кассовых сборов

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Фильм "Человек-паук: Новый день" обошел "Титаник" по объемам мировых кассовых сборов, войдя в топ-5 картин по этому показателю в истории кинематографа, следует из данных портала IMDb.
По данным IMDb, "Человек-паук: Новый день" собрал в мировом прокате около 2,333 миллиарда долларов, превзойдя культовый фильм Джеймса Кэмерона 1997 года, который собрал порядка 2,265 миллиарда долларов по всему миру за время своего проката.
Сейчас фильм Дестина Дэниэла Креттона занимает в списке самых кассовых фильмов в истории кинематографа четвертое место. На пятом месте в рейтинге находится китайский анимационный фильм 2025 года "Нэчжа побеждает Царя драконов", считающийся самым кассовым фильмов в истории из произведенных не в Голливуде.
Фильм "Человек-паук: Новый день" вышел в мировой прокат 31 июля. Главную роль Питера Паркера исполнил Том Холланд. Ранее Variety писало, что новый боевик за первые выходные в прокате собрал 927 миллионов долларов по всему миру, став вторым крупнейшим стартом в мировой киноиндустрии после "Мстителей: Финал".
 
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