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Cheniere объявила о завершении работ по третьей очереди СПГ-завода в Техасе

Cheniere объявила о завершении работ по третьей очереди СПГ-завода в Техасе - 31.08.2026, ПРАЙМ

Cheniere объявила о завершении работ по третьей очереди СПГ-завода в Техасе

Американская Cheniere, крупнейший производитель сжиженного природного газа (СПГ) в США, объявила о завершении основных работ по третьей очереди СПГ-завода в... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T16:49+0300

2026-08-31T16:49+0300

2026-08-31T16:49+0300

газ

сша

техас

мексиканский залив

cheniere

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Американская Cheniere, крупнейший производитель сжиженного природного газа (СПГ) в США, объявила о завершении основных работ по третьей очереди СПГ-завода в Техасе проекта Corpus Christi, а также о производстве и экспорте 5-тысячной партии СПГ с предприятий компании на побережье Мексиканского залива в США. "Компания Cheniere Energy, Inc. сегодня объявила о достижении двух важных вех: о завершении основных работ по проекту третьей очереди завода по сжижению газа Corpus Christi (CCL Stage 3) в Техасе, а также о производстве и экспорте 5-тысячной партии сжиженного природного газа (СПГ) с предприятий компании на побережье Мексиканского залива в США", - сообщает компания. Отмечается, что Cheniere достигла рубежа в 5 тысяч партий сжиженного природного газа быстрее, чем любой другой СПГ-производитель в мире. Третий этап проекта CCL был практически завершен 28 августа. В этот день компания Bechtel Energy, подрядчик проекта по проектированию, закупкам и строительству, передала Cheniere ответственность, опеку и контроль над седьмой и последней технологической линией третьего этапа CLL. В сообщении указано, что работы над проектом CCL начались в июне 2022 года, а первая добыча СПГ на первой технологической линии была начата в декабре 2024 года. Компания отмечает, что в целом проект увеличивает производственные мощности Cheniere по добыче сжиженного газа более чем на 20%, до примерно 56 миллионов тонн СПГ в год. Cheniere Energy – крупнейший производитель и экспортер сжиженного природного газа США. В штате Техас у компании расположен проект Corpus Christi с тремя линиями мощностью 15 миллионов тонн в год. При этом планируется расширить мощность этого завода примерно на 10 миллионов тонн СПГ в год.

сша

техас

мексиканский залив

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газ, сша, техас, мексиканский залив, cheniere