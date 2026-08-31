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В Чернигове около 28 тысяч абонентов остались без света
В Чернигове около 28 тысяч абонентов остались без света - 31.08.2026, ПРАЙМ
В Чернигове около 28 тысяч абонентов остались без света
Около 28 тысяч абонентов остались без электроснабжения в городе Чернигове на севере Украины из-за аварии в электросетях, сообщили в понедельник в компании... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T14:30+0300
2026-08-31T14:30+0300
2026-08-31T14:30+0300
украина
денис шмыгаль
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Около 28 тысяч абонентов остались без электроснабжения в городе Чернигове на севере Украины из-за аварии в электросетях, сообщили в понедельник в компании "Черниговоблэнерго".
"Из-за аварии в сетях обесточены около 28 тысяч абонентов города Чернигов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
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украина, денис шмыгаль
В Чернигове около 28 тысяч абонентов остались без света
"Черниговоблэнерго": около 28 тысяч абонентов остались без света в Чернигове
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Около 28 тысяч абонентов остались без электроснабжения в городе Чернигове на севере Украины из-за аварии в электросетях, сообщили в понедельник в компании "Черниговоблэнерго".
"Из-за аварии в сетях обесточены около 28 тысяч абонентов города Чернигов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.