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Дефицит бюджета Чехии в 2027 году составит 18,8 миллиарда долларов - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Дефицит бюджета Чехии в 2027 году составит 18,8 миллиарда долларов
Дефицит бюджета Чехии в 2027 году составит 18,8 миллиарда долларов - 31.08.2026, ПРАЙМ
Дефицит бюджета Чехии в 2027 году составит 18,8 миллиарда долларов
Дефицит госбюджета Чехии в 2027 году составит 389 миллиардов крон (около 18,8 миллиарда долларов), на оборонные расходы будет выделено 191 миллиард крон (около... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T14:24+0300
2026-08-31T14:30+0300
финансы
чехия
албания
словения
нато
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ПРАГА, 31 авг – ПРАЙМ. Дефицит госбюджета Чехии в 2027 году составит 389 миллиардов крон (около 18,8 миллиарда долларов), на оборонные расходы будет выделено 191 миллиард крон (около 9,2 миллиарда долларов) или 2% ВВП, эти данные глава минфина Алена Шиллерова представила в проекте госбюджета на заседании правительства республики, а после - журналистам. "Министерство финансов предложило правительству принять дефицит бюджета на 2027 год в размере 389 миллиардов крон, что превышает показатель нынешнего года, который составляет 310 миллиардов крон (около 14,9 миллиарда долларов). Расходы на оборонные нужды составят 191 миллиард крон или 2% ВВП", - сказала Шиллерова. В 2026 году расходы на оборону составили около 1,83% ВВП. Таким образом, Чехия вместе с Албанией и Словенией не дотягивает до требуемого в НАТО показателя по оборонным расходам в 2% ВВП. По словам главы минфина, инвестиции, способствующие экономическому росту, должны достичь в будущем году 290 миллиардов крон (около 14 миллиардов долларов).
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финансы, чехия, албания, словения, нато
Финансы, ЧЕХИЯ, АЛБАНИЯ, СЛОВЕНИЯ, НАТО
14:24 31.08.2026 (обновлено: 14:30 31.08.2026)
 
Дефицит бюджета Чехии в 2027 году составит 18,8 миллиарда долларов

Дефицит госбюджета Чехии в 2027 году составит 18,8 миллиарда долларов

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ПРАГА, 31 авг – ПРАЙМ. Дефицит госбюджета Чехии в 2027 году составит 389 миллиардов крон (около 18,8 миллиарда долларов), на оборонные расходы будет выделено 191 миллиард крон (около 9,2 миллиарда долларов) или 2% ВВП, эти данные глава минфина Алена Шиллерова представила в проекте госбюджета на заседании правительства республики, а после - журналистам.
"Министерство финансов предложило правительству принять дефицит бюджета на 2027 год в размере 389 миллиардов крон, что превышает показатель нынешнего года, который составляет 310 миллиардов крон (около 14,9 миллиарда долларов). Расходы на оборонные нужды составят 191 миллиард крон или 2% ВВП", - сказала Шиллерова.
В 2026 году расходы на оборону составили около 1,83% ВВП. Таким образом, Чехия вместе с Албанией и Словенией не дотягивает до требуемого в НАТО показателя по оборонным расходам в 2% ВВП.
По словам главы минфина, инвестиции, способствующие экономическому росту, должны достичь в будущем году 290 миллиардов крон (около 14 миллиардов долларов).
 
ФинансыЧЕХИЯАЛБАНИЯСЛОВЕНИЯНАТО
 
 
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