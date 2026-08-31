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Дефицит бюджета Чехии в 2027 году составит 18,8 миллиарда долларов

Дефицит бюджета Чехии в 2027 году составит 18,8 миллиарда долларов - 31.08.2026, ПРАЙМ

Дефицит бюджета Чехии в 2027 году составит 18,8 миллиарда долларов

Дефицит госбюджета Чехии в 2027 году составит 389 миллиардов крон (около 18,8 миллиарда долларов), на оборонные расходы будет выделено 191 миллиард крон (около... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T14:24+0300

2026-08-31T14:24+0300

2026-08-31T14:30+0300

финансы

чехия

албания

словения

нато

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ПРАГА, 31 авг – ПРАЙМ. Дефицит госбюджета Чехии в 2027 году составит 389 миллиардов крон (около 18,8 миллиарда долларов), на оборонные расходы будет выделено 191 миллиард крон (около 9,2 миллиарда долларов) или 2% ВВП, эти данные глава минфина Алена Шиллерова представила в проекте госбюджета на заседании правительства республики, а после - журналистам. "Министерство финансов предложило правительству принять дефицит бюджета на 2027 год в размере 389 миллиардов крон, что превышает показатель нынешнего года, который составляет 310 миллиардов крон (около 14,9 миллиарда долларов). Расходы на оборонные нужды составят 191 миллиард крон или 2% ВВП", - сказала Шиллерова. В 2026 году расходы на оборону составили около 1,83% ВВП. Таким образом, Чехия вместе с Албанией и Словенией не дотягивает до требуемого в НАТО показателя по оборонным расходам в 2% ВВП. По словам главы минфина, инвестиции, способствующие экономическому росту, должны достичь в будущем году 290 миллиардов крон (около 14 миллиардов долларов).

чехия

албания

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финансы, чехия, албания, словения, нато