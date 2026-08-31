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В правительство внесли проект стратегии развития ДФО до 2030 года

В правительство внесли проект стратегии развития ДФО до 2030 года - 31.08.2026, ПРАЙМ

В правительство внесли проект стратегии развития ДФО до 2030 года

Проект стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозным планом до 2036 года, предполагающий наращивание инвестиций до 9,2... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T01:36+0300

2026-08-31T01:36+0300

2026-08-31T01:36+0300

россия

дальний восток

азиатско-тихоокеанский регион

арктика

михаил мишустин

минвостокразвития

госдума

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Проект стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозным планом до 2036 года, предполагающий наращивание инвестиций до 9,2 триллиона рублей в год, внесен в правительство и будет утвержден в ближайшее время, сообщили в Минвостокразвития. "Проект стратегии внесен в правительство и будет утвержден в ближайшее время", - рассказали "Известиям" в пресс-службе Минвостокразвития. Согласно проекту стратегии социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозным планом до 2036-го, с которым ознакомилась газета, власти планируют нарастить инвестиции в экономику Дальнего Востока более чем вдвое - до 9,2 триллиона рублей в год. В министерстве отметили, что за предыдущий период на Дальнем Востоке была создана система инструментов господдержки, запущены тысячи инвестиционных проектов и созданы новые рабочие места. Целью этого этапа, рассказали "Известиям" в Минвостокразвития, было создание базовых условий, тогда как сегодня стоит качественно иная задача, связанная с разворотом внешнеэкономических связей России на Восток. "Как считают авторы стратегии, Дальний Восток должен стать центром высокотехнологической кооперации, в том числе со странами АТР. Она может развиваться в судостроении, авиастроении, космической инфраструктуре, робототехнике и других сферах. К 2036 году доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей должна составлять от 14% до 17,1%", - пишет газета со ссылкой на авторов стратегии. Документ прошел обсуждение в парламенте и находится в высокой степени готовности. Как заявил "Известиям" глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, серьезных изменений в него уже вноситься не будет. Разработать новую стратегию в 2025 году поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Она должна заменить аналогичный документ, действовавший до 2025 года. Премьер ранее сообщал, что за время реализации действующей стратегии валовой региональный продукт на Дальнем Востоке вырос на 25%, было привлечено 5,5 триллионов рублей частных инвестиций, создано свыше 170 тысяч новых рабочих мест. Глава правительства также поручал проанализировать достигнутые результаты и учесть их при разработке нового документа.

дальний восток

азиатско-тихоокеанский регион

арктика

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россия, дальний восток, азиатско-тихоокеанский регион, арктика, михаил мишустин, минвостокразвития, госдума