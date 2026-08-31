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Диалог России с США продолжается, заявил глава РФПИ - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Диалог России с США продолжается, заявил глава РФПИ
Диалог России с США продолжается, заявил глава РФПИ - 31.08.2026, ПРАЙМ
Диалог России с США продолжается, заявил глава РФПИ
Диалог России с США продолжается, несмотря на малое количество публичных заявлений об этом, заявил спецпредставитель президента РФ по... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T18:34+0300
2026-08-31T18:34+0300
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Диалог России с США продолжается, несмотря на малое количество публичных заявлений об этом, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в Telegram-канале "Юнашев Live". "Диалог продолжается, несмотря на попытки врагов либо его сорвать, либо дезинформировать наших американских партнеров. По мере того как становится очевидно, что украинская эскалация оказалась очень неправильным шагом и точно не помогает Украине, все больше и больше партнеры находятся в диалоге", – сказал он. По поводу слухов об очередных предложениях провести встречу с участием президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского Дмитриев напомнил, что у России очень четкая позиция и по экономике, и по мирным договоренностям. "Все больше и больше людей начинают эту позицию понимать", - отметил он.
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россия, сша, украина, кирилл дмитриев, владимир путин, дональд трамп, рфпи
РОССИЯ, США, УКРАИНА, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Дональд Трамп, РФПИ
18:34 31.08.2026
 
Диалог России с США продолжается, заявил глава РФПИ

Глава РФПИ Дмитриев: диалог с США продолжается, несмотря на малое количество заявлений

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Диалог России с США продолжается, несмотря на малое количество публичных заявлений об этом, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в Telegram-канале "Юнашев Live".
"Диалог продолжается, несмотря на попытки врагов либо его сорвать, либо дезинформировать наших американских партнеров. По мере того как становится очевидно, что украинская эскалация оказалась очень неправильным шагом и точно не помогает Украине, все больше и больше партнеры находятся в диалоге", – сказал он.
По поводу слухов об очередных предложениях провести встречу с участием президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского Дмитриев напомнил, что у России очень четкая позиция и по экономике, и по мирным договоренностям.
"Все больше и больше людей начинают эту позицию понимать", - отметил он.
 
РОССИЯСШАУКРАИНАКирилл ДмитриевВладимир ПутинДональд ТрампРФПИ
 
 
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