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Диалог России с США продолжается, заявил глава РФПИ

Диалог России с США продолжается, заявил глава РФПИ - 31.08.2026, ПРАЙМ

Диалог России с США продолжается, заявил глава РФПИ

Диалог России с США продолжается, несмотря на малое количество публичных заявлений об этом, заявил спецпредставитель президента РФ по... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T18:34+0300

2026-08-31T18:34+0300

2026-08-31T18:34+0300

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Диалог России с США продолжается, несмотря на малое количество публичных заявлений об этом, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в Telegram-канале "Юнашев Live". "Диалог продолжается, несмотря на попытки врагов либо его сорвать, либо дезинформировать наших американских партнеров. По мере того как становится очевидно, что украинская эскалация оказалась очень неправильным шагом и точно не помогает Украине, все больше и больше партнеры находятся в диалоге", – сказал он. По поводу слухов об очередных предложениях провести встречу с участием президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского Дмитриев напомнил, что у России очень четкая позиция и по экономике, и по мирным договоренностям. "Все больше и больше людей начинают эту позицию понимать", - отметил он.

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россия, сша, украина, кирилл дмитриев, владимир путин, дональд трамп, рфпи