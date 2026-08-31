https://1prime.ru/20260831/dialog-872838537.html
Диалог России с США продолжается, заявил глава РФПИ
Диалог России с США продолжается, заявил глава РФПИ - 31.08.2026, ПРАЙМ
Диалог России с США продолжается, заявил глава РФПИ
Диалог России с США продолжается, несмотря на малое количество публичных заявлений об этом, заявил спецпредставитель президента РФ по... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T18:34+0300
2026-08-31T18:34+0300
2026-08-31T18:34+0300
россия
сша
украина
кирилл дмитриев
владимир путин
дональд трамп
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872838537.jpg?1788190480
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Диалог России с США продолжается, несмотря на малое количество публичных заявлений об этом, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в Telegram-канале "Юнашев Live".
"Диалог продолжается, несмотря на попытки врагов либо его сорвать, либо дезинформировать наших американских партнеров. По мере того как становится очевидно, что украинская эскалация оказалась очень неправильным шагом и точно не помогает Украине, все больше и больше партнеры находятся в диалоге", – сказал он.
По поводу слухов об очередных предложениях провести встречу с участием президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского Дмитриев напомнил, что у России очень четкая позиция и по экономике, и по мирным договоренностям.
"Все больше и больше людей начинают эту позицию понимать", - отметил он.
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, кирилл дмитриев, владимир путин, дональд трамп, рфпи
РОССИЯ, США, УКРАИНА, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Дональд Трамп, РФПИ
Диалог России с США продолжается, заявил глава РФПИ
Глава РФПИ Дмитриев: диалог с США продолжается, несмотря на малое количество заявлений
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Диалог России с США продолжается, несмотря на малое количество публичных заявлений об этом, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в Telegram-канале "Юнашев Live".
"Диалог продолжается, несмотря на попытки врагов либо его сорвать, либо дезинформировать наших американских партнеров. По мере того как становится очевидно, что украинская эскалация оказалась очень неправильным шагом и точно не помогает Украине, все больше и больше партнеры находятся в диалоге", – сказал он.
По поводу слухов об очередных предложениях провести встречу с участием президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского Дмитриев напомнил, что у России очень четкая позиция и по экономике, и по мирным договоренностям.
"Все больше и больше людей начинают эту позицию понимать", - отметил он.