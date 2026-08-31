https://1prime.ru/20260831/dr-872815432.html
Житель Дании нашел в саду клад викингов весом 18,5 килограмма, пишут СМИ
Житель Дании нашел в саду клад викингов весом 18,5 килограмма, пишут СМИ - 31.08.2026, ПРАЙМ
Житель Дании нашел в саду клад викингов весом 18,5 килограмма, пишут СМИ
Житель Дании в ходе работ в саду своего дома нашел крупнейшее из обнаруженных в стране серебряное сокровище викингов, в нем содержатся более 700 предметов общим | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T12:00+0300
2026-08-31T12:00+0300
2026-08-31T12:00+0300
общество
дания
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Житель Дании в ходе работ в саду своего дома нашел крупнейшее из обнаруженных в стране серебряное сокровище викингов, в нем содержатся более 700 предметов общим весом 18,5 килограмма, сообщает датская телерадиокомпания DR. По данным DR, самое крупное из ранее обнаруженных в Дании серебряных сокровищ эпохи викингов весило около 6,5 килограмма. "Анонимный житель района Ребильд был шокирован, когда недавно он строил новую террасу. В ходе земляных работ было обнаружено огромное количество серебра - фактически настолько большое, что сейчас это называют крупнейшим серебряным сокровищем викингов в Дании. Было найдено более 700 предметов или фрагментов серебряных изделий общим весом 18,5 килограмма, что примерно в три раза превышает рекордный вес предыдущей находки", - говорится в сообщении. В датском историческом музее Северной Ютландии заявили, что такая находка является "совершенно исключительной" и внушительной не только по весу, но и с археологической и исторической точек зрения: она предоставляет важные знания о том, куда путешествовали викинги, как они добывали серебро и даже об их экономике. По информации телерадиокомпании, в найденном сокровище содержатся в том числе серебряные слитки и около 47 монет или их фрагментов. Отмечается, что на некоторых серебряных слитках изображены такие символы, как кресты или молот Тора.
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общество , дания
Житель Дании нашел в саду клад викингов весом 18,5 килограмма, пишут СМИ
DR: житель Дании нашел в саду крупнейший в стране серебряный клад викингов весом 18,5 кило
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Житель Дании в ходе работ в саду своего дома нашел крупнейшее из обнаруженных в стране серебряное сокровище викингов, в нем содержатся более 700 предметов общим весом 18,5 килограмма, сообщает датская телерадиокомпания DR.
По данным DR, самое крупное из ранее обнаруженных в Дании серебряных сокровищ эпохи викингов весило около 6,5 килограмма.
"Анонимный житель района Ребильд был шокирован, когда недавно он строил новую террасу. В ходе земляных работ было обнаружено огромное количество серебра - фактически настолько большое, что сейчас это называют крупнейшим серебряным сокровищем викингов в Дании. Было найдено более 700 предметов или фрагментов серебряных изделий общим весом 18,5 килограмма, что примерно в три раза превышает рекордный вес предыдущей находки", - говорится в сообщении.
В датском историческом музее Северной Ютландии заявили, что такая находка является "совершенно исключительной" и внушительной не только по весу, но и с археологической и исторической точек зрения: она предоставляет важные знания о том, куда путешествовали викинги, как они добывали серебро и даже об их экономике.
По информации телерадиокомпании, в найденном сокровище содержатся в том числе серебряные слитки и около 47 монет или их фрагментов. Отмечается, что на некоторых серебряных слитках изображены такие символы, как кресты или молот Тора.