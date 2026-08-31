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Эксперт оценил идею Китая по грузовому маршруту по Иртышу и Оби

Эксперт оценил идею Китая по грузовому маршруту по Иртышу и Оби - 31.08.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценил идею Китая по грузовому маршруту по Иртышу и Оби

Идея Китая по развитию грузового маршрута по Иртышу и Оби имеет стратегический смысл, а для России экономическая выгода заключается в транзитных сборах, а также | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T16:13+0300

2026-08-31T16:13+0300

2026-08-31T16:13+0300

бизнес

россия

китай

казахстан

арктика

south china morning post

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Идея Китая по развитию грузового маршрута по Иртышу и Оби имеет стратегический смысл, а для России экономическая выгода заключается в транзитных сборах, а также в совершенствовании Обь-Иртышского бассейна как промышленно-логистического пояса, сообщил РИА Новости гендиректор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев. Иртыш берет начало в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе Китая, протекает через Казахстан, впадает в российскую Обь, а затем приходит в Северный Ледовитый океан. Как сообщала накануне газета South China Morning Post, Китай рассматривает возможность развития грузового маршрута по Иртышу и Оби, который может обеспечить Пекину альтернативный выход в Арктику и позволить избежать ряда рисков, связанных с присутствием США. "Идея маршрута Китай - Казахстан - Россия по Иртышу и Оби имеет стратегический смысл, но в обозримой перспективе это не столько замена морским путям, сколько мультимодальный коридор и резервный канал выхода Китая в Арктику... Для России выгода заключается не только в транзитных сборах, а в развитии Обь-Иртышского бассейна как промышленно-логистического пояса", - считает Гриняев. По его оценке, маршрут может связать Синьцзян, Казахстан, Западную Сибирь и российскую Арктику через систему Иртыш - Обь - Обская губа - Карское море. Он наиболее выгоден для массовых и несрочных грузов: зерна, удобрений, металлов, стройматериалов, леса, негабаритного оборудования и грузов северного завоза. Его экономическая эффективность будет зависеть от стабильности грузовой базы, гарантированных глубин, портовой инфраструктуры и согласования интересов трех стран. "Для дорогой контейнерной продукции речная линия будет проигрывать железной дороге и морю по скорости и регулярности. Поэтому реалистичен не единый водный маршрут "из Китая в Арктику", а логистическая цепочка: железная дорога и автотранспорт в КНР и Казахстане - речные терминалы - российский флот класса "река-море" - арктические порты и СМП", - полагает эксперт. Гриняев также назвал возможные риски развития такого маршрута, где главным ограничением является сезонность. "Навигация в Обь-Иртышском бассейне в 2025 году длилась около 149 суток. На отдельных участках реки могут быть скованы льдом до шести месяцев. Это исключает стабильную круглогодичную работу без дорогостоящего ледокольного и портового обеспечения", - пояснил эксперт. В целом, Гриняев отмечает, что такой проект целесообразен как поэтапный, специализированный и политически значимый коридор для массовых грузов и диверсификации логистики Китая. Однако он требует крупных вложений, зависит от водного режима и пока не станет круглогодичной альтернативой традиционным морским маршрутам. "Его успех определит способность России превратить китайский интерес к Арктике в инвестиции, развитие Сибири и загрузку собственной транспортной инфраструктуры", - заключил эксперт.

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бизнес, россия, китай, казахстан, арктика, south china morning post