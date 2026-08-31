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На обновленную Niva Legend будет спрос у россиян, заявил эксперт - 31.08.2026, ПРАЙМ
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На обновленную Niva Legend будет спрос у россиян, заявил эксперт
На обновленную Niva Legend будет спрос у россиян, заявил эксперт - 31.08.2026, ПРАЙМ
На обновленную Niva Legend будет спрос у россиян, заявил эксперт
Обновленная версия Niva Legend будет пользоваться спросом у россиян за счет модернизации силового агрегата и за счет своей доступности, поскольку аналогов ей за | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T16:42+0300
2026-08-31T16:42+0300
бизнес
россия
автоваз
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Обновленная версия Niva Legend будет пользоваться спросом у россиян за счет модернизации силового агрегата и за счет своей доступности, поскольку аналогов ей за ту же цену на российском рынке нет, поделился мнением с РИА Новости автоэксперт Максим Кадаков. "АвтоВАЗ" в понедельник начал продажи обновленной Niva Legend с новым двигателем 1,8 литра на 90 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль доступен в четырех комплектациях по цене от 1,2 миллиона рублей. "Я думаю, что пользоваться спросом будет. Тут несколько таких факторов, которые об этом говорят. Первое - это хороший спрос в последнее время на Niva Travel, а у Travel были такие же обновления, плюс-минус, по силовому агрегату, по подвеске и так далее", - сказал Кадаков. Вторым позитивным фактором он назвал не столь значительное повышение цены по сравнению с предыдущей версией этой модели, как того ждали автолюбители. "Есть уже какие-то первые отзывы, в том числе от моих читателей, подписчиков. Многие говорят, что ожидали даже более высокого повышения", - добавил эксперт. Кроме того, по его словам, на российском рынке нет аналогов "Нивы", которые бы предлагали новый автомобиль с похожими техническими характеристиками за ту же цену. Следовательно, продолжил Кадаков, люди, которые были готовы мириться с недостатками этого автомобиля в пользу его преимуществ, будут продолжать покупать эту модель. "Поэтому изначально было понятно, что "Нива" счастливо доживет до своего 50-летия. И я думаю, и переживет с этим мотором и с этой коробкой передач", - резюмировал автоэксперт.
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192
40
192
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40
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бизнес, россия, автоваз
Бизнес, РОССИЯ, АвтоВАЗ
16:42 31.08.2026
 
На обновленную Niva Legend будет спрос у россиян, заявил эксперт

Автоэксперт Кадаков: обновленная версия Niva Legend будет пользоваться спросом у россиян

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Обновленная версия Niva Legend будет пользоваться спросом у россиян за счет модернизации силового агрегата и за счет своей доступности, поскольку аналогов ей за ту же цену на российском рынке нет, поделился мнением с РИА Новости автоэксперт Максим Кадаков.
"АвтоВАЗ" в понедельник начал продажи обновленной Niva Legend с новым двигателем 1,8 литра на 90 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль доступен в четырех комплектациях по цене от 1,2 миллиона рублей.
"Я думаю, что пользоваться спросом будет. Тут несколько таких факторов, которые об этом говорят. Первое - это хороший спрос в последнее время на Niva Travel, а у Travel были такие же обновления, плюс-минус, по силовому агрегату, по подвеске и так далее", - сказал Кадаков.
Вторым позитивным фактором он назвал не столь значительное повышение цены по сравнению с предыдущей версией этой модели, как того ждали автолюбители. "Есть уже какие-то первые отзывы, в том числе от моих читателей, подписчиков. Многие говорят, что ожидали даже более высокого повышения", - добавил эксперт.
Кроме того, по его словам, на российском рынке нет аналогов "Нивы", которые бы предлагали новый автомобиль с похожими техническими характеристиками за ту же цену. Следовательно, продолжил Кадаков, люди, которые были готовы мириться с недостатками этого автомобиля в пользу его преимуществ, будут продолжать покупать эту модель.
"Поэтому изначально было понятно, что "Нива" счастливо доживет до своего 50-летия. И я думаю, и переживет с этим мотором и с этой коробкой передач", - резюмировал автоэксперт.
 
БизнесРОССИЯАвтоВАЗ
 
 
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