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На обновленную Niva Legend будет спрос у россиян, заявил эксперт

На обновленную Niva Legend будет спрос у россиян, заявил эксперт - 31.08.2026, ПРАЙМ

На обновленную Niva Legend будет спрос у россиян, заявил эксперт

Обновленная версия Niva Legend будет пользоваться спросом у россиян за счет модернизации силового агрегата и за счет своей доступности, поскольку аналогов ей за | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T16:42+0300

2026-08-31T16:42+0300

2026-08-31T16:42+0300

бизнес

россия

автоваз

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Обновленная версия Niva Legend будет пользоваться спросом у россиян за счет модернизации силового агрегата и за счет своей доступности, поскольку аналогов ей за ту же цену на российском рынке нет, поделился мнением с РИА Новости автоэксперт Максим Кадаков. "АвтоВАЗ" в понедельник начал продажи обновленной Niva Legend с новым двигателем 1,8 литра на 90 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль доступен в четырех комплектациях по цене от 1,2 миллиона рублей. "Я думаю, что пользоваться спросом будет. Тут несколько таких факторов, которые об этом говорят. Первое - это хороший спрос в последнее время на Niva Travel, а у Travel были такие же обновления, плюс-минус, по силовому агрегату, по подвеске и так далее", - сказал Кадаков. Вторым позитивным фактором он назвал не столь значительное повышение цены по сравнению с предыдущей версией этой модели, как того ждали автолюбители. "Есть уже какие-то первые отзывы, в том числе от моих читателей, подписчиков. Многие говорят, что ожидали даже более высокого повышения", - добавил эксперт. Кроме того, по его словам, на российском рынке нет аналогов "Нивы", которые бы предлагали новый автомобиль с похожими техническими характеристиками за ту же цену. Следовательно, продолжил Кадаков, люди, которые были готовы мириться с недостатками этого автомобиля в пользу его преимуществ, будут продолжать покупать эту модель. "Поэтому изначально было понятно, что "Нива" счастливо доживет до своего 50-летия. И я думаю, и переживет с этим мотором и с этой коробкой передач", - резюмировал автоэксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, автоваз