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Объем российского экспорта автомобилей к 2035 году вырастет вдвое
Объем российского экспорта автомобилей к 2035 году вырастет вдвое - 31.08.2026, ПРАЙМ
Объем российского экспорта автомобилей к 2035 году вырастет вдвое
Совокупный объем российского экспорта автомобилей всех типов к 2035 году планируется увеличить более чем вдвое по сравнению с 2026 годом - до 70 тысяч единиц... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T17:36+0300
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россия
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ближний восток
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Совокупный объем российского экспорта автомобилей всех типов к 2035 году планируется увеличить более чем вдвое по сравнению с 2026 годом - до 70 тысяч единиц техники, следует из текста обновленной стратегии развития автопрома России до 2035 года. Ранее в понедельник правительство России утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года. Ее основной задачей, по словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, является максимальная загрузка автопроизводственных мощностей страны. "Реализация указанных направлений развития позволит обеспечить рост объемов экспортируемой готовой продукции к 2035 году до 70 тысяч штук в целевом сценарии при условии применения всех необходимых финансовых и нефинансовых мер поддержки", - говорится в стратегии. Так, в целевых показателях обновленной стратегии указывается, что по итогам 2026 года объем экспорта российских автомобилей составит ориентировочно 29,7 тысячи единиц. К 2030 году планируется нарастить этот показатель до 49,7 тысячи штук, а к 2035 году - до 69,7 тысячи штук. В качестве целевых экспортных рынков в стратегии предлагается рассматривать сопредельные рынки и дружественные государства в регионах Центральной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. В качестве мер поддержки экспорта называются актуализация действующих мер поддержки, прежде всего по компенсации части затрат на транспортировку продукции; разработка и внедрение субсидируемых льготных кредитов для российских автопроизводителей за рубежом и поддержки спроса на российскую продукцию на внешних рынках; повышение эффективности механизмов международных финансовых расчетов и обеспечение благоприятного таможенного режима с целевыми экспортными рынками. Кроме того, необходима поддержка использования российской автомобильной техники при реализации проектов за рубежом (в качестве безвозмездной помощи или товарно-денежных кредитов дружественным государствам).
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бизнес, россия, центральная азия, ближний восток, северная африка, денис мантуров
Бизнес, РОССИЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, СЕВЕРНАЯ АФРИКА, Денис Мантуров
Объем российского экспорта автомобилей к 2035 году вырастет вдвое
Объем экспорта автомобилей к 2035 году планируется увеличить вдвое - до 70 тысяч единиц
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Совокупный объем российского экспорта автомобилей всех типов к 2035 году планируется увеличить более чем вдвое по сравнению с 2026 годом - до 70 тысяч единиц техники, следует из текста обновленной стратегии развития автопрома России до 2035 года.
Ранее в понедельник правительство России утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года. Ее основной задачей, по словам первого вице-премьера Дениса Мантурова
, является максимальная загрузка автопроизводственных мощностей страны.
"Реализация указанных направлений развития позволит обеспечить рост объемов экспортируемой готовой продукции к 2035 году до 70 тысяч штук в целевом сценарии при условии применения всех необходимых финансовых и нефинансовых мер поддержки", - говорится в стратегии.
Так, в целевых показателях обновленной стратегии указывается, что по итогам 2026 года объем экспорта российских автомобилей составит ориентировочно 29,7 тысячи единиц. К 2030 году планируется нарастить этот показатель до 49,7 тысячи штук, а к 2035 году - до 69,7 тысячи штук.
В качестве целевых экспортных рынков в стратегии предлагается рассматривать сопредельные рынки и дружественные государства в регионах Центральной Азии
, Ближнего Востока
, Северной Африки
, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки
.
В качестве мер поддержки экспорта называются актуализация действующих мер поддержки, прежде всего по компенсации части затрат на транспортировку продукции; разработка и внедрение субсидируемых льготных кредитов для российских автопроизводителей за рубежом и поддержки спроса на российскую продукцию на внешних рынках; повышение эффективности механизмов международных финансовых расчетов и обеспечение благоприятного таможенного режима с целевыми экспортными рынками.
Кроме того, необходима поддержка использования российской автомобильной техники при реализации проектов за рубежом (в качестве безвозмездной помощи или товарно-денежных кредитов дружественным государствам).