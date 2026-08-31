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Объем российского экспорта автомобилей к 2035 году вырастет вдвое

Объем российского экспорта автомобилей к 2035 году вырастет вдвое - 31.08.2026, ПРАЙМ

Объем российского экспорта автомобилей к 2035 году вырастет вдвое

Совокупный объем российского экспорта автомобилей всех типов к 2035 году планируется увеличить более чем вдвое по сравнению с 2026 годом - до 70 тысяч единиц... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T17:36+0300

2026-08-31T17:36+0300

2026-08-31T17:36+0300

бизнес

россия

центральная азия

ближний восток

северная африка

денис мантуров

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Совокупный объем российского экспорта автомобилей всех типов к 2035 году планируется увеличить более чем вдвое по сравнению с 2026 годом - до 70 тысяч единиц техники, следует из текста обновленной стратегии развития автопрома России до 2035 года. Ранее в понедельник правительство России утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года. Ее основной задачей, по словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, является максимальная загрузка автопроизводственных мощностей страны. "Реализация указанных направлений развития позволит обеспечить рост объемов экспортируемой готовой продукции к 2035 году до 70 тысяч штук в целевом сценарии при условии применения всех необходимых финансовых и нефинансовых мер поддержки", - говорится в стратегии. Так, в целевых показателях обновленной стратегии указывается, что по итогам 2026 года объем экспорта российских автомобилей составит ориентировочно 29,7 тысячи единиц. К 2030 году планируется нарастить этот показатель до 49,7 тысячи штук, а к 2035 году - до 69,7 тысячи штук. В качестве целевых экспортных рынков в стратегии предлагается рассматривать сопредельные рынки и дружественные государства в регионах Центральной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. В качестве мер поддержки экспорта называются актуализация действующих мер поддержки, прежде всего по компенсации части затрат на транспортировку продукции; разработка и внедрение субсидируемых льготных кредитов для российских автопроизводителей за рубежом и поддержки спроса на российскую продукцию на внешних рынках; повышение эффективности механизмов международных финансовых расчетов и обеспечение благоприятного таможенного режима с целевыми экспортными рынками. Кроме того, необходима поддержка использования российской автомобильной техники при реализации проектов за рубежом (в качестве безвозмездной помощи или товарно-денежных кредитов дружественным государствам).

центральная азия

ближний восток

северная африка

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, центральная азия, ближний восток, северная африка, денис мантуров