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ЕС должен готовиться к дефициту газа из-за низкого уровня запасов
ЕС должен готовиться к дефициту газа из-за низкого уровня запасов - 31.08.2026, ПРАЙМ
ЕС должен готовиться к дефициту газа из-за низкого уровня запасов
Евросоюз, который примерно на 80% зависит от импорта газа, должен готовиться к риску его нехватки в случае сочетания низкого уровня запасов с суровой зимой,... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T13:35+0300
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БРЮССЕЛЬ, 31 авг - ПРАЙМ. Евросоюз, который примерно на 80% зависит от импорта газа, должен готовиться к риску его нехватки в случае сочетания низкого уровня запасов с суровой зимой, заявил еврокомиссар по климату Вопке Хукстра в интервью Euronews. "Мы должны продолжать заполнять хранилища и готовиться к возможности сочетания низкого уровня запасов с суровой зимой - это сценарий, который никто не может себе позволить", - заявил Хукстра. Газовые хранилища ЕС сейчас заполнены примерно на 62%, что является самым низким показателем для этого сезона с 2011 года. Хукстра призвал страны Евросоюза готовиться к сложной ситуации зимой. При этом зависимость Евросоюза от импорта распространяется не только на газ. По словам еврокомиссара, ЕС импортирует также около 95% потребляемой нефти. Хукстра назвал такую зависимость "очень плохими картами" для Евросоюза и заявил, что в среднесрочной перспективе ЕС необходимо перейти к принципиально иной энергетической системе за счет развития атомной, солнечной и ветровой энергетики, электрификации и увеличения собственного производства энергии. Ситуацию осложняет сохраняющаяся блокировка Ормузского пролива, через который проходит около пятой части мировой торговли СПГ. На фоне перебоев с поставками Европа вынуждена конкурировать за доступные партии СПГ с азиатскими покупателями. После начала конфликта на Украине Евросоюз резко сократил закупки российских энергоносителей и взял курс на полный отказ от российского газа. В результате США и Норвегия стали крупнейшими поставщиками газа в ЕС. Россия неоднократно заявляла, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей привел к росту стоимости энергии, усилению зависимости от альтернативных поставщиков и снижению конкурентоспособности европейской экономики.
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газ, мировая экономика, ормузский пролив, европа, украина, ес
Газ, Мировая экономика, Ормузский пролив, ЕВРОПА, УКРАИНА, ЕС
ЕС должен готовиться к дефициту газа из-за низкого уровня запасов
Еврокомиссар Хукстра: ЕС должен готовиться к дефициту газа из-за низкого уровня запасов
БРЮССЕЛЬ, 31 авг - ПРАЙМ. Евросоюз, который примерно на 80% зависит от импорта газа, должен готовиться к риску его нехватки в случае сочетания низкого уровня запасов с суровой зимой, заявил еврокомиссар по климату Вопке Хукстра в интервью Euronews.
"Мы должны продолжать заполнять хранилища и готовиться к возможности сочетания низкого уровня запасов с суровой зимой - это сценарий, который никто не может себе позволить", - заявил Хукстра.
Газовые хранилища ЕС сейчас заполнены примерно на 62%, что является самым низким показателем для этого сезона с 2011 года.
Хукстра призвал страны Евросоюза готовиться к сложной ситуации зимой.
При этом зависимость Евросоюза от импорта распространяется не только на газ. По словам еврокомиссара, ЕС импортирует также около 95% потребляемой нефти.
Хукстра назвал такую зависимость "очень плохими картами" для Евросоюза и заявил, что в среднесрочной перспективе ЕС необходимо перейти к принципиально иной энергетической системе за счет развития атомной, солнечной и ветровой энергетики, электрификации и увеличения собственного производства энергии.
Ситуацию осложняет сохраняющаяся блокировка Ормузского пролива, через который проходит около пятой части мировой торговли СПГ.
На фоне перебоев с поставками Европа вынуждена конкурировать за доступные партии СПГ с азиатскими покупателями.
После начала конфликта на Украине Евросоюз резко сократил закупки российских энергоносителей и взял курс на полный отказ от российского газа. В результате США и Норвегия стали крупнейшими поставщиками газа в ЕС.
Россия неоднократно заявляла, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей привел к росту стоимости энергии, усилению зависимости от альтернативных поставщиков и снижению конкурентоспособности европейской экономики.