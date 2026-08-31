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Фармкомпания Eli Lilly & Co покупает биотех Merid Biosciences

Фармкомпания Eli Lilly & Co покупает биотех Merid Biosciences - 31.08.2026, ПРАЙМ

Фармкомпания Eli Lilly & Co покупает биотех Merid Biosciences

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly & Co покупает биотехнологическую Merida Biosciences за 2,875 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Eli... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T14:39+0300

2026-08-31T14:39+0300

2026-08-31T14:39+0300

бизнес

технологии

промышленность

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Американская фармацевтическая компания Eli Lilly & Co покупает биотехнологическую Merida Biosciences за 2,875 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Eli Lilly & Co. "Eli Lilly and Company и Merida Biosciences, Inc, биотехнологическая компания, разрабатывающая новый класс высокоточных терапевтических средств для лечения серьезных аутоиммунных и аллергических заболеваний, сегодня объявили об окончательном соглашении о приобретении Eli Lilly компании Merida", - говорится в сообщении. По условиям сделки, Eli Lilly приобретает Merida Biosciences за 2,875 миллиарда долларов наличными включая авансовый платеж и дополнительные возможные выплаты. Сделка проводится в соответствии с обычными условиями закрытия, включая одобрение регулирующих органов, и, как ожидается, будет завершена в четвертом квартале 2026 года, говорится в сообщении Eli Lilly. Eli Lilly & Co - американская фармацевтическая компания, основана в 1876 году. По состоянию на 31 марта ее штат превышал 50,7 тысячи сотрудников.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, технологии, промышленность