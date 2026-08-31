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Фармкомпания Eli Lilly & Co покупает биотех Merid Biosciences - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Фармкомпания Eli Lilly & Co покупает биотех Merid Biosciences
Фармкомпания Eli Lilly & Co покупает биотех Merid Biosciences - 31.08.2026, ПРАЙМ
Фармкомпания Eli Lilly & Co покупает биотех Merid Biosciences
Американская фармацевтическая компания Eli Lilly & Co покупает биотехнологическую Merida Biosciences за 2,875 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Eli... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T14:39+0300
2026-08-31T14:39+0300
бизнес
технологии
промышленность
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Американская фармацевтическая компания Eli Lilly &amp; Co покупает биотехнологическую Merida Biosciences за 2,875 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Eli Lilly &amp; Co. "Eli Lilly and Company и Merida Biosciences, Inc, биотехнологическая компания, разрабатывающая новый класс высокоточных терапевтических средств для лечения серьезных аутоиммунных и аллергических заболеваний, сегодня объявили об окончательном соглашении о приобретении Eli Lilly компании Merida", - говорится в сообщении. По условиям сделки, Eli Lilly приобретает Merida Biosciences за 2,875 миллиарда долларов наличными включая авансовый платеж и дополнительные возможные выплаты. Сделка проводится в соответствии с обычными условиями закрытия, включая одобрение регулирующих органов, и, как ожидается, будет завершена в четвертом квартале 2026 года, говорится в сообщении Eli Lilly. Eli Lilly &amp; Co - американская фармацевтическая компания, основана в 1876 году. По состоянию на 31 марта ее штат превышал 50,7 тысячи сотрудников.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, технологии, промышленность
Бизнес, Технологии, Промышленность
14:39 31.08.2026
 
Фармкомпания Eli Lilly & Co покупает биотех Merid Biosciences

Eli Lilly & Co покупает биотехнологическую Merida за 2,875 миллиарда долларов

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Американская фармацевтическая компания Eli Lilly & Co покупает биотехнологическую Merida Biosciences за 2,875 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Eli Lilly & Co.
"Eli Lilly and Company и Merida Biosciences, Inc, биотехнологическая компания, разрабатывающая новый класс высокоточных терапевтических средств для лечения серьезных аутоиммунных и аллергических заболеваний, сегодня объявили об окончательном соглашении о приобретении Eli Lilly компании Merida", - говорится в сообщении.
По условиям сделки, Eli Lilly приобретает Merida Biosciences за 2,875 миллиарда долларов наличными включая авансовый платеж и дополнительные возможные выплаты.
Сделка проводится в соответствии с обычными условиями закрытия, включая одобрение регулирующих органов, и, как ожидается, будет завершена в четвертом квартале 2026 года, говорится в сообщении Eli Lilly.
Eli Lilly & Co - американская фармацевтическая компания, основана в 1876 году. По состоянию на 31 марта ее штат превышал 50,7 тысячи сотрудников.
 
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