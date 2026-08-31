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ФАС исключила 3,3 миллиарда рублей необоснованных расходов из тарифов - 31.08.2026, ПРАЙМ
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ФАС исключила 3,3 миллиарда рублей необоснованных расходов из тарифов
ФАС исключила 3,3 миллиарда рублей необоснованных расходов из тарифов - 31.08.2026, ПРАЙМ
ФАС исключила 3,3 миллиарда рублей необоснованных расходов из тарифов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) с начала года исключила 3,3 миллиарда рублей необоснованных средств из тарифов в сфере воздушного и водного транспорта, | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T13:17+0300
2026-08-31T13:17+0300
бизнес
краснодар
махачкала
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) с начала года исключила 3,3 миллиарда рублей необоснованных средств из тарифов в сфере воздушного и водного транспорта, сообщила служба. "ФАС исключила 3,3 млрд рублей необоснованных средств из тарифов в сфере транспорта с начала 2026 года. Расходы исключены при рассмотрении тарифных предложений на регулируемые услуги в аэропортах и портах Российской Федерации", - говорится в сообщении. Так, ФАС России с начала года приняла 15 тарифных решений в аэропортах Архангельска, Краснодара, Махачкалы, Новосибирска, Новокузнецка, Нижневартовска, Омска, Санкт-Петербурга и Симферополя, отметило ведомство. При установлении тарифов из необходимой валовой выручки аэропортов было исключено 1,92 миллиарда рублей экономически необоснованных расходов. Кроме того, были утверждены тарифы для ФКП "Аэропорты Севера", объединяющего более 30 удаленных аэродромов, что позволит обеспечить функционирование аэродромов и транспортное обеспечение в условиях Крайнего Севера, а также утверждены долгосрочные тарифы для операторов аэропортов Мурманска, Благовещенска, Барнаула и Петропавловска-Камчатского. "Долгосрочные тарифы установлены в связи с реализацией инвестиционных проектов по строительству новых аэровокзалов. Это позволит авиакомпаниям расширить маршрутную сеть и улучшить качество обслуживания пассажиров", - пояснили в ФАС. Что касается сферы водного транспорта, там утверждена 381 ставка корабельных сборов в российских морских портах, 42 ставки портовых сборов, 7 тарифов на услуги единого морского оператора северного завоза. По результатам принятых решений из тарифов исключено 1,4 миллиарда рублей необоснованных расходов, рассказали в службе.
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бизнес, краснодар, махачкала, новосибирск
Бизнес, КРАСНОДАР, Махачкала, НОВОСИБИРСК
13:17 31.08.2026
 
ФАС исключила 3,3 миллиарда рублей необоснованных расходов из тарифов

ФАС исключила 3,3 миллиарда рублей необоснованных расходов из тарифов в сфере транспорта

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) с начала года исключила 3,3 миллиарда рублей необоснованных средств из тарифов в сфере воздушного и водного транспорта, сообщила служба.
"ФАС исключила 3,3 млрд рублей необоснованных средств из тарифов в сфере транспорта с начала 2026 года. Расходы исключены при рассмотрении тарифных предложений на регулируемые услуги в аэропортах и портах Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Так, ФАС России с начала года приняла 15 тарифных решений в аэропортах Архангельска, Краснодара, Махачкалы, Новосибирска, Новокузнецка, Нижневартовска, Омска, Санкт-Петербурга и Симферополя, отметило ведомство. При установлении тарифов из необходимой валовой выручки аэропортов было исключено 1,92 миллиарда рублей экономически необоснованных расходов.
Кроме того, были утверждены тарифы для ФКП "Аэропорты Севера", объединяющего более 30 удаленных аэродромов, что позволит обеспечить функционирование аэродромов и транспортное обеспечение в условиях Крайнего Севера, а также утверждены долгосрочные тарифы для операторов аэропортов Мурманска, Благовещенска, Барнаула и Петропавловска-Камчатского.
"Долгосрочные тарифы установлены в связи с реализацией инвестиционных проектов по строительству новых аэровокзалов. Это позволит авиакомпаниям расширить маршрутную сеть и улучшить качество обслуживания пассажиров", - пояснили в ФАС.
Что касается сферы водного транспорта, там утверждена 381 ставка корабельных сборов в российских морских портах, 42 ставки портовых сборов, 7 тарифов на услуги единого морского оператора северного завоза. По результатам принятых решений из тарифов исключено 1,4 миллиарда рублей необоснованных расходов, рассказали в службе.
 
БизнесКРАСНОДАРМахачкалаНОВОСИБИРСК
 
 
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