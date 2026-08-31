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ФАС и Минпромторг установили норматив продаж алюминия на бирже в 10%
ФАС и Минпромторг установили норматив продаж алюминия на бирже в 10% - 31.08.2026, ПРАЙМ
ФАС и Минпромторг установили норматив продаж алюминия на бирже в 10%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минпромторг установили норматив продаж алюминия на бирже в 10%, следует из приказа ведомств, опубликованного на... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T20:05+0300
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2026-08-31T20:05+0300
бизнес
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минпромторг установили норматив продаж алюминия на бирже в 10%, следует из приказа ведомств, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"Первичный алюминий, … соответствующий межгосударственному стандарту ГОСТ 11069-2019 "Алюминий первичный. Марки", … не менее десяти процентов от объема первичного алюминия (в тоннах), реализованного на внутреннем рынке в соответствующем месяце года, предшествующего расчету величины продаваемого на бирже первичного алюминия", - сказано в документе.
Как пояснили в ФАС, для формирования индикатора цен на алюминий на российском рынке с учетом его характеристик предусмотрен коридор биржевых цен – они будут рассчитываться в диапазоне между котировками профильных товарно-сырьевых бирж металлов.
"Развитие биржевой торговли позволит создать экономически обоснованный отечественный индикатор стоимости алюминия и обеспечит дополнительный канал сбыта. Также это будет способствовать формированию единых для всех участников рынка алюминия условий заключения сделок", - отметили в ФАС.
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бизнес, рынок, россия, минпромторг
Бизнес, Рынок, РОССИЯ, Минпромторг
ФАС и Минпромторг установили норматив продаж алюминия на бирже в 10%
ФАС и Минпромторг установили норматив продаж алюминия на бирже в 10%
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минпромторг установили норматив продаж алюминия на бирже в 10%, следует из приказа ведомств, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"Первичный алюминий, … соответствующий межгосударственному стандарту ГОСТ 11069-2019 "Алюминий первичный. Марки", … не менее десяти процентов от объема первичного алюминия (в тоннах), реализованного на внутреннем рынке в соответствующем месяце года, предшествующего расчету величины продаваемого на бирже первичного алюминия", - сказано в документе.
Как пояснили в ФАС, для формирования индикатора цен на алюминий на российском рынке с учетом его характеристик предусмотрен коридор биржевых цен – они будут рассчитываться в диапазоне между котировками профильных товарно-сырьевых бирж металлов.
"Развитие биржевой торговли позволит создать экономически обоснованный отечественный индикатор стоимости алюминия и обеспечит дополнительный канал сбыта. Также это будет способствовать формированию единых для всех участников рынка алюминия условий заключения сделок", - отметили в ФАС.