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ФАС и Минпромторг установили норматив продаж алюминия на бирже в 10%

ФАС и Минпромторг установили норматив продаж алюминия на бирже в 10% - 31.08.2026, ПРАЙМ

ФАС и Минпромторг установили норматив продаж алюминия на бирже в 10%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минпромторг установили норматив продаж алюминия на бирже в 10%, следует из приказа ведомств, опубликованного на... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T20:05+0300

2026-08-31T20:05+0300

2026-08-31T20:05+0300

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минпромторг установили норматив продаж алюминия на бирже в 10%, следует из приказа ведомств, опубликованного на официальном портале правовой информации. "Первичный алюминий, … соответствующий межгосударственному стандарту ГОСТ 11069-2019 "Алюминий первичный. Марки", … не менее десяти процентов от объема первичного алюминия (в тоннах), реализованного на внутреннем рынке в соответствующем месяце года, предшествующего расчету величины продаваемого на бирже первичного алюминия", - сказано в документе. Как пояснили в ФАС, для формирования индикатора цен на алюминий на российском рынке с учетом его характеристик предусмотрен коридор биржевых цен – они будут рассчитываться в диапазоне между котировками профильных товарно-сырьевых бирж металлов. "Развитие биржевой торговли позволит создать экономически обоснованный отечественный индикатор стоимости алюминия и обеспечит дополнительный канал сбыта. Также это будет способствовать формированию единых для всех участников рынка алюминия условий заключения сделок", - отметили в ФАС.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, рынок, россия, минпромторг