Биржевые цены на газ в Европе поднимаются на 4,4%
ICE: биржевые цены на газ в Европе поднимаются на 4,4% и достигают 840,7 доллара
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник днем поднимаются на 4,4%, достигают 840,7 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 819,8 доллара (+1,8%). По состоянию на 8.56 мск показатель составлял 831,1 доллара (+3,2%), а в 13.54 мск - 840,7 доллара (+4,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 805,6 доллара за тысячу кубометров.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. А в прошлую пятницу в ходе торгов они преодолели отметку в 800 долларов за тысячу кубометров - впервые за пять месяцев.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.