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Германия сократила производство пива до минимума с 1995 года
Германия сократила производство пива до минимума с 1995 года - 31.08.2026, ПРАЙМ
Германия сократила производство пива до минимума с 1995 года
Германия по итогам прошлого года сократила производство пива до минимальных с 1995 года 6,82 миллиарда литров, следует из данных Евростата, которые изучило РИА... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T21:17+0300
2026-08-31T21:17+0300
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Германия по итогам прошлого года сократила производство пива до минимальных с 1995 года 6,82 миллиарда литров, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости.По сравнению с 2024 годом производство алкогольной версии этого напитка снизилось на 6%, став самым скромным показателем за все время ведения соответствующей статистики. При этом Германия сохранила за собой статус крупнейшей пивной державы в ЕС - в прошлом году там был сварен каждый пятый литр напитка.На втором месте по значимости с точки зрения объемов производства алкогольного пива в прошлом году среди стран объединения оказалась Испания с долей в 16% в общесоюзном показателе. По сравнению с предшествующим годом страна нарастила производство на четверть - до 5,05 миллиарда литров. В топ-3 в ЕС вошла Польша с долей в 10% от общего показателя - 3,23 миллиарда литров (на 6,23% меньше 2024 года).Остальные традиционно заметные европейские игроки этого рынка также сократили объемы производства. Результат Чехии оказался на 6% скромнее 2024 года, составив 1,8 миллиарда литров - это минимальный уровень с 2013 года. Бельгия сварила на 3,7% литров пива меньше - в 2025 году производство достигло 2 миллиардов литров.В 2025 году страны Европейского союза произвели 34,4 миллиарда литров пива с учетом безалкогольного варианта напитка. Это на 0,7% меньше, чем в 2024 году, однако на 2,2% больше, чем в 2020 году.
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бизнес, мировая экономика, германия, испания, польша
Бизнес, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ИСПАНИЯ, ПОЛЬША
Германия сократила производство пива до минимума с 1995 года
Евростат: Германия сократила производство пива до минимума с 1995 года
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Германия по итогам прошлого года сократила производство пива до минимальных с 1995 года 6,82 миллиарда литров, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости.
По сравнению с 2024 годом производство алкогольной версии этого напитка снизилось на 6%, став самым скромным показателем за все время ведения соответствующей статистики. При этом Германия сохранила за собой статус крупнейшей пивной державы в ЕС - в прошлом году там был сварен каждый пятый литр напитка.
На втором месте по значимости с точки зрения объемов производства алкогольного пива в прошлом году среди стран объединения оказалась Испания с долей в 16% в общесоюзном показателе. По сравнению с предшествующим годом страна нарастила производство на четверть - до 5,05 миллиарда литров. В топ-3 в ЕС вошла Польша с долей в 10% от общего показателя - 3,23 миллиарда литров (на 6,23% меньше 2024 года).
Остальные традиционно заметные европейские игроки этого рынка также сократили объемы производства. Результат Чехии оказался на 6% скромнее 2024 года, составив 1,8 миллиарда литров - это минимальный уровень с 2013 года. Бельгия сварила на 3,7% литров пива меньше - в 2025 году производство достигло 2 миллиардов литров.
В 2025 году страны Европейского союза произвели 34,4 миллиарда литров пива с учетом безалкогольного варианта напитка. Это на 0,7% меньше, чем в 2024 году, однако на 2,2% больше, чем в 2020 году.