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Мировые пассажирские авиаперевозки в июле выросли на 0,2%
Мировые пассажирские авиаперевозки в июле выросли на 0,2% - 31.08.2026, ПРАЙМ
Мировые пассажирские авиаперевозки в июле выросли на 0,2%
Объем мировых пассажирских авиаперевозок в июле увеличился на 0,2% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T16:59+0300
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в июле увеличился на 0,2% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). С учетом сезонных колебаний показатель поднялся на 0,3% в годовом выражении и вырос на 0,1% в месячном, также указывается в сообщении. В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок за отчетный период опустился на 0,1%, внутренних - вырос на 0,6%. А коэффициент пассажирской загрузки (PLF) составил 85,2%. Рост был зафиксирован в Латинской Америке и Карибском бассейне (+6,1%), Африке (+5,2%), Европе (+2,1%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (+1%). Снижение наблюдалось в Северной Америке (-1,2%) и на Ближнем Востоке (-10%). "Пик летнего туристического сезона в Северном полушарии в целом является положительным фактором для авиаперевозок… Примечательно, что пассажиропоток через хабы стран Персидского залива продолжает восстанавливаться", - приводится в релизе комментарий главного экономиста и старшего вице-президента IATA по вопросам устойчивого развития Мари Оуэнс Томсен (Marie Owens Thomsen). Несмотря на сохраняющиеся высокие цены на топливо, экономическую неопределенность и геополитическую напряженность, авиаперевозчики выражают уверенность в спросе в оставшейся части года, добавляет она.
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бизнес, латинская америка, африка, европа, iata
Бизнес, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, АФРИКА, ЕВРОПА, IATA
Мировые пассажирские авиаперевозки в июле выросли на 0,2%
IATA: объем мировых авиаперевозок в июле вырос на 0,2% в годовом выражении
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в июле увеличился на 0,2% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
С учетом сезонных колебаний показатель поднялся на 0,3% в годовом выражении и вырос на 0,1% в месячном, также указывается в сообщении.
В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок за отчетный период опустился на 0,1%, внутренних - вырос на 0,6%. А коэффициент пассажирской загрузки (PLF) составил 85,2%.
Рост был зафиксирован в Латинской Америке
и Карибском бассейне (+6,1%), Африке
(+5,2%), Европе
(+2,1%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе
(+1%). Снижение наблюдалось в Северной Америке (-1,2%) и на Ближнем Востоке
(-10%).
"Пик летнего туристического сезона в Северном полушарии в целом является положительным фактором для авиаперевозок… Примечательно, что пассажиропоток через хабы стран Персидского залива
продолжает восстанавливаться", - приводится в релизе комментарий главного экономиста и старшего вице-президента IATA
по вопросам устойчивого развития Мари Оуэнс Томсен (Marie Owens Thomsen).
Несмотря на сохраняющиеся высокие цены на топливо, экономическую неопределенность и геополитическую напряженность, авиаперевозчики выражают уверенность в спросе в оставшейся части года, добавляет она.