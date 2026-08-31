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Мировые пассажирские авиаперевозки в июле выросли на 0,2%

Мировые пассажирские авиаперевозки в июле выросли на 0,2% - 31.08.2026, ПРАЙМ

Мировые пассажирские авиаперевозки в июле выросли на 0,2%

Объем мировых пассажирских авиаперевозок в июле увеличился на 0,2% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T16:59+0300

2026-08-31T16:59+0300

2026-08-31T16:59+0300

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в июле увеличился на 0,2% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). С учетом сезонных колебаний показатель поднялся на 0,3% в годовом выражении и вырос на 0,1% в месячном, также указывается в сообщении. В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок за отчетный период опустился на 0,1%, внутренних - вырос на 0,6%. А коэффициент пассажирской загрузки (PLF) составил 85,2%. Рост был зафиксирован в Латинской Америке и Карибском бассейне (+6,1%), Африке (+5,2%), Европе (+2,1%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (+1%). Снижение наблюдалось в Северной Америке (-1,2%) и на Ближнем Востоке (-10%). "Пик летнего туристического сезона в Северном полушарии в целом является положительным фактором для авиаперевозок… Примечательно, что пассажиропоток через хабы стран Персидского залива продолжает восстанавливаться", - приводится в релизе комментарий главного экономиста и старшего вице-президента IATA по вопросам устойчивого развития Мари Оуэнс Томсен (Marie Owens Thomsen). Несмотря на сохраняющиеся высокие цены на топливо, экономическую неопределенность и геополитическую напряженность, авиаперевозчики выражают уверенность в спросе в оставшейся части года, добавляет она.

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бизнес, латинская америка, африка, европа, iata