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Минпромторг рассказал об испытаниях Ил-114-300 в условиях грозы - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг рассказал об испытаниях Ил-114-300 в условиях грозы
Минпромторг рассказал об испытаниях Ил-114-300 в условиях грозы - 31.08.2026, ПРАЙМ
Минпромторг рассказал об испытаниях Ил-114-300 в условиях грозы
Российский региональный самолет Ил-114-300 в настоящее время проходит испытания в условиях грозы, а также оценку работы на грунтовых аэродромах, сообщил... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T11:34+0300
2026-08-31T11:39+0300
бизнес
финансы
россия
владивосток
антон алиханов
минпромторг
ростех
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ВЛАДИВОСТОК, 31 авг - ПРАЙМ. Российский региональный самолет Ил-114-300 в настоящее время проходит испытания в условиях грозы, а также оценку работы на грунтовых аэродромах, сообщил Минпромторг России. Самолет Ил-114-300 прибыл для участия в Восточном экономическом форуме, преодолев более шести тысяч километров, сообщил накануне "Ростех". Ранее в понедельник борт презентовали во Владивостоке, машина выполнила демонстрационный полет, сообщил Минпромторг. "В настоящее время проводятся испытания в условиях грозовой деятельности и оценки работы самолета на грунтовых аэродромах", - говорится в сообщении ведомства. Самолет Ил-114-300 является универсальной платформой, позволяющей создавать на ее базе воздушные суда различных модификаций: транспортный, грузопассажирский, санитарный, специального назначения. Это единственный самолет в своем классе, оборудованный тремя лазерными инерциальными системами, обеспечивающими безопасную эксплуатацию в отсутствие спутникового сигнала и ограниченной радионавигационной инфраструктуры. Российский пассажирский самолет Ил-114-300, который, как ожидается, заменит в стране устаревшие Ан-24, получил сертификат 5 июня текущего года в рамках ПМЭФ-2026. Первые три машины передадут Второму Архангельскому авиаотряду по льготному лизингу. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости говорил, что летно-технические характеристики Ил-114-300 превосходят все зарубежные аналоги.
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бизнес, финансы, россия, владивосток, антон алиханов, минпромторг, ростех
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, Владивосток, Антон Алиханов, Минпромторг, Ростех
11:34 31.08.2026 (обновлено: 11:39 31.08.2026)
 
Минпромторг рассказал об испытаниях Ил-114-300 в условиях грозы

Минпромторг: российский Ил-114-300 проходит испытания в условиях грозы

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ВЛАДИВОСТОК, 31 авг - ПРАЙМ. Российский региональный самолет Ил-114-300 в настоящее время проходит испытания в условиях грозы, а также оценку работы на грунтовых аэродромах, сообщил Минпромторг России.
Самолет Ил-114-300 прибыл для участия в Восточном экономическом форуме, преодолев более шести тысяч километров, сообщил накануне "Ростех". Ранее в понедельник борт презентовали во Владивостоке, машина выполнила демонстрационный полет, сообщил Минпромторг.
"В настоящее время проводятся испытания в условиях грозовой деятельности и оценки работы самолета на грунтовых аэродромах", - говорится в сообщении ведомства.
Самолет Ил-114-300 является универсальной платформой, позволяющей создавать на ее базе воздушные суда различных модификаций: транспортный, грузопассажирский, санитарный, специального назначения. Это единственный самолет в своем классе, оборудованный тремя лазерными инерциальными системами, обеспечивающими безопасную эксплуатацию в отсутствие спутникового сигнала и ограниченной радионавигационной инфраструктуры.
Российский пассажирский самолет Ил-114-300, который, как ожидается, заменит в стране устаревшие Ан-24, получил сертификат 5 июня текущего года в рамках ПМЭФ-2026. Первые три машины передадут Второму Архангельскому авиаотряду по льготному лизингу.
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости говорил, что летно-технические характеристики Ил-114-300 превосходят все зарубежные аналоги.
 
БизнесФинансыРОССИЯВладивостокАнтон АлихановМинпромторгРостех
 
 
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