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Имущество экс-банкира Ананьева во Франции могут включить в конкурсную массу
Имущество экс-банкира Ананьева во Франции могут включить в конкурсную массу - 31.08.2026, ПРАЙМ
Имущество экс-банкира Ананьева во Франции могут включить в конкурсную массу
Финансовый управляющий одного из бывших совладельцев и экс-председателя совета директоров банка ПСБ Алексея Ананьева просит арбитражный суд Москвы включить в... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T14:52+0300
2026-08-31T14:52+0300
2026-08-31T14:52+0300
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МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Финансовый управляющий одного из бывших совладельцев и экс-председателя совета директоров банка ПСБ Алексея Ананьева просит арбитражный суд Москвы включить в конкурсную массу экс-банкира его имущество во Франции, в том числе 51 земельный участок и два здания, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости. Речь идет о многоквартирном жилом доме 2009 года постройки, в котором 73 жилых помещения, жилом здании 1860 года постройки с пятью жилыми помещениями и 51 земельном участке площадью от 21 квадратного метра до 0,9 гектара в местечке Chemin de Saint Marc в Провансе. Финуправляющий Игорь Минаев просит также включить в конкурсную массу Ананьева по 100% акций некоммерческих компаний по управлению недвижимостью Chalet le Sommard (на эту компанию оформлены все земельные участки) и Demeure de St. Marc. Минаев просит суд обязать управляющих этих двух компаний совершить действия по внесению изменений в состав акционеров в Национальном реестре предприятий путем указания единственным собственником 100% их акций Ананьева. Наконец, еще одно требование Минаева связано с включением в конкурсную массу Ананьева апартаментов, оформленных на Chalet le Sommard. Рассмотрение заявления отложено на февраль. Арбитражный суд Москвы признал Алексея Ананьева банкротом в мае 2024 года. Минаев тогда сообщил, что в реестр требований его кредиторов включены требования ПСБ, ФНС РФ, банков "Траст" и ВТБ на сумму около 204,5 миллиарда рублей. Начальную процедуру банкротства - реструктуризацию долгов - суд ввел в ноябре 2023 года по заявлению ПСБ, включив в реестр требования банка в размере более 91,2 миллиарда рублей. Такую сумму суды ранее взыскали с Ананьева по иску ПСБ о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц банка. Алексей Ананьев вместе со своим младшим братом Дмитрием контролировал ПСБ, один из крупнейших банков России, до 2017 года, когда ЦБ РФ приступил к его санации. Ананьев-младший был признан банкротом в январе 2021 года. В деле о его банкротстве тоже продолжается реализация имущества. Нидерландской Promsvyaz Capital B.V. Ананьевых до санации принадлежало 50,03% акций ПСБ. В настоящее время ПСБ на 100% принадлежит Росимуществу.
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финансы, банки, москва, алексей ананьев, псб, фнс россии, втб
Финансы, Банки, МОСКВА, Алексей Ананьев, ПСБ, ФНС России, ВТБ
Имущество экс-банкира Ананьева во Франции могут включить в конкурсную массу
Финуправляющий Ананьева просит суд включить в конкурсную массу его имущество во Франции
МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Финансовый управляющий одного из бывших совладельцев и экс-председателя совета директоров банка ПСБ Алексея Ананьева просит арбитражный суд Москвы включить в конкурсную массу экс-банкира его имущество во Франции, в том числе 51 земельный участок и два здания, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.
Речь идет о многоквартирном жилом доме 2009 года постройки, в котором 73 жилых помещения, жилом здании 1860 года постройки с пятью жилыми помещениями и 51 земельном участке площадью от 21 квадратного метра до 0,9 гектара в местечке Chemin de Saint Marc в Провансе.
Финуправляющий Игорь Минаев просит также включить в конкурсную массу Ананьева по 100% акций некоммерческих компаний по управлению недвижимостью Chalet le Sommard (на эту компанию оформлены все земельные участки) и Demeure de St. Marc.
Минаев просит суд обязать управляющих этих двух компаний совершить действия по внесению изменений в состав акционеров в Национальном реестре предприятий путем указания единственным собственником 100% их акций Ананьева.
Наконец, еще одно требование Минаева связано с включением в конкурсную массу Ананьева апартаментов, оформленных на Chalet le Sommard. Рассмотрение заявления отложено на февраль.
Арбитражный суд Москвы признал Алексея Ананьева банкротом в мае 2024 года. Минаев тогда сообщил, что в реестр требований его кредиторов включены требования ПСБ, ФНС РФ, банков "Траст" и ВТБ на сумму около 204,5 миллиарда рублей.
Начальную процедуру банкротства - реструктуризацию долгов - суд ввел в ноябре 2023 года по заявлению ПСБ, включив в реестр требования банка в размере более 91,2 миллиарда рублей. Такую сумму суды ранее взыскали с Ананьева по иску ПСБ о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц банка.
Алексей Ананьев вместе со своим младшим братом Дмитрием контролировал ПСБ, один из крупнейших банков России, до 2017 года, когда ЦБ РФ приступил к его санации. Ананьев-младший был признан банкротом в январе 2021 года. В деле о его банкротстве тоже продолжается реализация имущества. Нидерландской Promsvyaz Capital B.V. Ананьевых до санации принадлежало 50,03% акций ПСБ. В настоящее время ПСБ на 100% принадлежит Росимуществу.