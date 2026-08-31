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Британские домохозяйства потеряют до 3,2 тысячи долларов за два года

Британские домохозяйства потеряют до 3,2 тысячи долларов за два года - 31.08.2026, ПРАЙМ

Британские домохозяйства потеряют до 3,2 тысячи долларов за два года

Каждое домохозяйство в Великобритании потеряет до 2,4 тысячи фунтов стерлингов (более 3,2 тысячи долларов) за следующие два года из-за эскалации вокруг Ирана,... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T18:14+0300

2026-08-31T18:14+0300

2026-08-31T18:14+0300

мировая экономика

иран

великобритания

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ЛОНДОН, 31 авг - ПРАЙМ. Каждое домохозяйство в Великобритании потеряет до 2,4 тысячи фунтов стерлингов (более 3,2 тысячи долларов) за следующие два года из-за эскалации вокруг Ирана, сообщает газета Independent со ссылкой на исследование британского Центра экономических и деловых исследований (CEBR). "Война между США и Ираном нанесет серьезный финансовый удар по британским семьям, снизив покупательную способность среднестатистического домохозяйства на 2,4 тысячи фунтов стерлингов в течение следующих двух лет", - пишет издание. Отмечается, что экономические потери обусловлены инфляцией и замедлением роста заработной платы из-за сбоев в цепочках поставок. Согласно приведенным подсчетам, в общей сложности ближневосточный конфликт обойдется экономике Великобритании в более 70 миллиардов фунтов стерлингов. Из-за эскалации конфликта вокруг Ирана практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

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мировая экономика, иран, великобритания, сша, independent