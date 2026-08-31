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Британские домохозяйства потеряют до 3,2 тысячи долларов за два года - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Британские домохозяйства потеряют до 3,2 тысячи долларов за два года
Британские домохозяйства потеряют до 3,2 тысячи долларов за два года - 31.08.2026, ПРАЙМ
Британские домохозяйства потеряют до 3,2 тысячи долларов за два года
Каждое домохозяйство в Великобритании потеряет до 2,4 тысячи фунтов стерлингов (более 3,2 тысячи долларов) за следующие два года из-за эскалации вокруг Ирана,... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T18:14+0300
2026-08-31T18:14+0300
мировая экономика
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ЛОНДОН, 31 авг - ПРАЙМ. Каждое домохозяйство в Великобритании потеряет до 2,4 тысячи фунтов стерлингов (более 3,2 тысячи долларов) за следующие два года из-за эскалации вокруг Ирана, сообщает газета Independent со ссылкой на исследование британского Центра экономических и деловых исследований (CEBR). "Война между США и Ираном нанесет серьезный финансовый удар по британским семьям, снизив покупательную способность среднестатистического домохозяйства на 2,4 тысячи фунтов стерлингов в течение следующих двух лет", - пишет издание. Отмечается, что экономические потери обусловлены инфляцией и замедлением роста заработной платы из-за сбоев в цепочках поставок. Согласно приведенным подсчетам, в общей сложности ближневосточный конфликт обойдется экономике Великобритании в более 70 миллиардов фунтов стерлингов. Из-за эскалации конфликта вокруг Ирана практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
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мировая экономика, иран, великобритания, сша, independent
Мировая экономика, ИРАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, Independent
18:14 31.08.2026
 
Британские домохозяйства потеряют до 3,2 тысячи долларов за два года

Independent: каждое домохозяйство в Британии потеряет до 3,2 тысячи долларов за два года

© fotolia.com / Gytis mikulicius%Британские фунты
%Британские фунты - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2026
© fotolia.com / Gytis mikulicius
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ЛОНДОН, 31 авг - ПРАЙМ. Каждое домохозяйство в Великобритании потеряет до 2,4 тысячи фунтов стерлингов (более 3,2 тысячи долларов) за следующие два года из-за эскалации вокруг Ирана, сообщает газета Independent со ссылкой на исследование британского Центра экономических и деловых исследований (CEBR).
"Война между США и Ираном нанесет серьезный финансовый удар по британским семьям, снизив покупательную способность среднестатистического домохозяйства на 2,4 тысячи фунтов стерлингов в течение следующих двух лет", - пишет издание.
Отмечается, что экономические потери обусловлены инфляцией и замедлением роста заработной платы из-за сбоев в цепочках поставок.
Согласно приведенным подсчетам, в общей сложности ближневосточный конфликт обойдется экономике Великобритании в более 70 миллиардов фунтов стерлингов.
Из-за эскалации конфликта вокруг Ирана практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
 
Мировая экономикаИРАНВЕЛИКОБРИТАНИЯСШАIndependent
 
 
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