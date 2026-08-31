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В Индии рассказали о росте числа российских туристов - 31.08.2026, ПРАЙМ
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В Индии рассказали о росте числа российских туристов
В Индии рассказали о росте числа российских туристов - 31.08.2026, ПРАЙМ
В Индии рассказали о росте числа российских туристов
Число российских туристов в Индии растет, однако еще не поднялось до уровня доковидных значений, сообщил РИА Новости глава департамента туризма индийского штата | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T02:00+0300
2026-08-31T02:00+0300
бизнес
туризм
мировая экономика
гоа
индия
москва
аэрофлот
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Число российских туристов в Индии растет, однако еще не поднялось до уровня доковидных значений, сообщил РИА Новости глава департамента туризма индийского штата Гоа Кедар Наик. "В 2019 году Индию посетили 251319 туристов из России, 97911 — в 2022 году, 164125 — в 2023 году и 160188 — в 2024 году. Эти данные говорят о постепенном восстановлении туристического потока из России в Индию после пандемии", - сказал он. Россия по-прежнему остается важным международным туристическим рынком для Гоа, подчеркнул глава департамента туризма штата. "В 2025–2026 году "Аэрофлот" выполнял девять рейсов в неделю, связывающих Гоа с Москвой, Екатеринбургом и Новосибирском, включая три еженедельных рейса из Новосибирска в международный аэропорт Мопа", - добавил Наик. Он отметил растущий интерес к поездкам на Гоа со стороны семейных пар из России, любителей оздоровительного отдыха и тех, кто приезжает надолго. "Также растет интерес к индивидуально составленным маршрутам, сочетающим пляжи Гоа с морской кухней, духовными практиками, культурным наследием, природой и длинными живописными поездками", - заключил собеседник агентства.
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40
192
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бизнес, туризм, мировая экономика, гоа, индия, москва, аэрофлот
Бизнес, Туризм, Мировая экономика, ГОА, ИНДИЯ, МОСКВА, Аэрофлот
02:00 31.08.2026
 
В Индии рассказали о росте числа российских туристов

Глава департамента туризма Гоа Наик: число российских туристов в Индии растет

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Число российских туристов в Индии растет, однако еще не поднялось до уровня доковидных значений, сообщил РИА Новости глава департамента туризма индийского штата Гоа Кедар Наик.
"В 2019 году Индию посетили 251319 туристов из России, 97911 — в 2022 году, 164125 — в 2023 году и 160188 — в 2024 году. Эти данные говорят о постепенном восстановлении туристического потока из России в Индию после пандемии", - сказал он.
Россия по-прежнему остается важным международным туристическим рынком для Гоа, подчеркнул глава департамента туризма штата.
"В 2025–2026 году "Аэрофлот" выполнял девять рейсов в неделю, связывающих Гоа с Москвой, Екатеринбургом и Новосибирском, включая три еженедельных рейса из Новосибирска в международный аэропорт Мопа", - добавил Наик.
Он отметил растущий интерес к поездкам на Гоа со стороны семейных пар из России, любителей оздоровительного отдыха и тех, кто приезжает надолго.
"Также растет интерес к индивидуально составленным маршрутам, сочетающим пляжи Гоа с морской кухней, духовными практиками, культурным наследием, природой и длинными живописными поездками", - заключил собеседник агентства.
 
БизнесТуризмМировая экономикаГОАИНДИЯМОСКВААэрофлот
 
 
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