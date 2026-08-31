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Исландия дала пощечину фон дер Ляйен и Макрону

Исландия дала пощечину фон дер Ляйен и Макрону - 31.08.2026, ПРАЙМ

Исландия дала пощечину фон дер Ляйен и Макрону

Исландцы на референдуме отвергли возобновление переговоров о вступлении в Евросоюз, нанеся "сокрушительную пощечину" председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T13:16+0300

2026-08-31T13:16+0300

2026-08-31T13:16+0300

общество

исландия

урсула фон дер ляйен

ес

эммануэль макрон

брюссель

франция

мировая экономика

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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Исландцы на референдуме отвергли возобновление переговоров о вступлении в Евросоюз, нанеся "сокрушительную пощечину" председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом пишет ИноСМИ со ссылкой на заявление лидера французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Исландцы нанесли сокрушительную пощечину Урсуле фон дер Ляйен, Макрону и всей их шайке! Что будет после этого оглушительного "НЕТ", которое повергло еврофедералистскую олигархию в ужас?! Как народам вырваться из этой тюрьмы?" — написал Филиппо.Около 53 процентов исландцев проголосовали против возобновления переговоров, которые были заморожены в 2013 году из-за разногласий по рыболовству и сельскому хозяйству. Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году после финансового кризиса, но процесс так и не был завершен.Пользователи соцсетей предположили, что Брюссель может применить "экономические репрессии" в ответ на решение Исландии, а также ужесточить контроль над демократическими процедурами в других странах, чтобы не допустить повторения подобного сценария. Некоторые комментаторы призвали последовать примеру Исландии и провести аналогичный референдум во Франции.

исландия

брюссель

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общество , исландия, урсула фон дер ляйен, ес, эммануэль макрон, брюссель, франция, мировая экономика