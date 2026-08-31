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Журналист рассказал о мнении исландцев по вопросу членства в ЕС

Журналист рассказал о мнении исландцев по вопросу членства в ЕС - 31.08.2026, ПРАЙМ

Журналист рассказал о мнении исландцев по вопросу членства в ЕС

Исландцы проголосовали против вступления в Евросоюз, поскольку не считают, что членство в ЕС способно улучшить их экономическое положение, считает работающий в... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T13:06+0300

2026-08-31T13:06+0300

2026-08-31T13:06+0300

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Исландцы проголосовали против вступления в Евросоюз, поскольку не считают, что членство в ЕС способно улучшить их экономическое положение, считает работающий в Москве исландский журналист Хаукур Хаукссон. Референдум о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС прошел в Исландии в субботу. Против возобновления переговоров проголосовали около 53% исландцев. "Итоги прошедшего голосования в Исландии напрямую связаны с текущим состоянием Евросоюза. Сегодня перспективы для нашей страны от вхождения в эту организацию выглядят не такими радужными. Мы видим, как в Германии развернулся процесс деиндустриализации, а во многих государствах союза наблюдаются серьезные проблемы с миграцией", – сказал Хаукссон в беседе с газетой ВЗГЛЯД. По его словам, исландцы не считают, что членство в ЕС способно улучшить их экономическое положение, а возможные последствия европейской политики вызывают у жителей Исландии дополнительные опасения. "В случае присоединения к ЕС коррумпированная брюссельская бюрократия обложит нас крайне высокими налогами. Не меньше настораживает и миграционный вопрос: сейчас население республики равняется приблизительно 400 тысячам человек. Из них около сотни тысяч – мигранты", – отмечает собеседник газеты. Кроме того, в Исландии оцениваются и последствия возможной интеграции для энергетики страны. "Осложнится ситуация и с национальной промышленностью. Местные линии электропередачи (ЛЭП) будут непременно приватизированы с целью экспорта энергии в Европу через подземный кабель до Шотландии. Соответственно, цены на электричество значительно вырастут", – добавил журналист. По словам Хаукссона, Исландия намерена вести многовекторную политику - в стране хотят взаимодействовать с США, с Китаем, Индией, также есть призывы к активизации диалога с Россией. Как подчеркнул собеседник издания, "после вступления в ЕС подобная свобода дипломатии будет ограничена". При этом журналист отметил , что отказ от вступления в ЕС не означает желание Исландии дистанцироваться от Европы. "Да, исландцы не желают пройти через европейские институты "уравниловки". Но это не означает, что мы не ощущаем себя частью Старого Света. Напротив, наши граждане хотят сохранить хороший диалог с ЕС. В конечном счете, мы – тоже потомки викингов", – заключил Хаукссон. Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году после мирового финансового кризиса. Переговоры были заморожены в 2013 году новым правительством страны, в том числе из-за разногласий с Брюсселем по вопросам рыболовства и сельского хозяйства.

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мировая экономика, исландия, европа, москва, ес