Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист рассказал, чем нельзя заниматься на работе - 31.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260831/jurist-872802255.html
Юрист рассказал, чем нельзя заниматься на работе
Юрист рассказал, чем нельзя заниматься на работе - 31.08.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал, чем нельзя заниматься на работе
Законом прямо не установлено, чем можно заняться на работе, если все задачи выполнены - главное, не покидать самовольно рабочее место для решения каких-то... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T04:19+0300
2026-08-31T04:19+0300
общество
бизнес
superjob
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872802255.jpg?1788139151
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Законом прямо не установлено, чем можно заняться на работе, если все задачи выполнены - главное, не покидать самовольно рабочее место для решения каких-то личных вопросов, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. "Ситуация, когда все поручения завершены, а рабочий день еще не закончился, напрямую трудовым законодательством не урегулирована. Однако из общих норм ТК РФ следует, что в течение рабочего времени работник обязан исполнять свои должностные обязанности", - сказал он. "По умолчанию это означает, что заниматься личными делами без согласования с работодателем нельзя - такие действия могут быть расценены как нарушение трудовой дисциплины", - поясняет юрист. На практике у работника есть два основных варианта поведения. Первый вариант - сообщить руководителю о выполнении всех задач и согласовать дальнейшие действия. Работодатель может разрешить завершить рабочий день раньше (если это допускает режим рабочего времени), позволить заняться личными вопросами в оставшееся время или просто дать новые поручения. Второй вариант - дождаться указаний от руководителя, оставаясь на рабочем месте. "Самовольный уход с работы или использование рабочего времени для личных целей без согласия работодателя не рекомендуется, так как это может повлечь дисциплинарную ответственность", - подчеркивает юрист.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, superjob
Общество , Бизнес, SuperJob
04:19 31.08.2026
 
Юрист рассказал, чем нельзя заниматься на работе

Юрист Южалин: нельзя покидать рабочее место, если все задачи выполнены

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Законом прямо не установлено, чем можно заняться на работе, если все задачи выполнены - главное, не покидать самовольно рабочее место для решения каких-то личных вопросов, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
"Ситуация, когда все поручения завершены, а рабочий день еще не закончился, напрямую трудовым законодательством не урегулирована. Однако из общих норм ТК РФ следует, что в течение рабочего времени работник обязан исполнять свои должностные обязанности", - сказал он.
"По умолчанию это означает, что заниматься личными делами без согласования с работодателем нельзя - такие действия могут быть расценены как нарушение трудовой дисциплины", - поясняет юрист.
На практике у работника есть два основных варианта поведения.
Первый вариант - сообщить руководителю о выполнении всех задач и согласовать дальнейшие действия. Работодатель может разрешить завершить рабочий день раньше (если это допускает режим рабочего времени), позволить заняться личными вопросами в оставшееся время или просто дать новые поручения.
Второй вариант - дождаться указаний от руководителя, оставаясь на рабочем месте. "Самовольный уход с работы или использование рабочего времени для личных целей без согласия работодателя не рекомендуется, так как это может повлечь дисциплинарную ответственность", - подчеркивает юрист.
 
ОбществоБизнесSuperJob
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала