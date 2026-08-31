https://1prime.ru/20260831/jurist-872802255.html

Юрист рассказал, чем нельзя заниматься на работе

Юрист рассказал, чем нельзя заниматься на работе - 31.08.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказал, чем нельзя заниматься на работе

Законом прямо не установлено, чем можно заняться на работе, если все задачи выполнены - главное, не покидать самовольно рабочее место для решения каких-то... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T04:19+0300

2026-08-31T04:19+0300

2026-08-31T04:19+0300

общество

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Законом прямо не установлено, чем можно заняться на работе, если все задачи выполнены - главное, не покидать самовольно рабочее место для решения каких-то личных вопросов, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. "Ситуация, когда все поручения завершены, а рабочий день еще не закончился, напрямую трудовым законодательством не урегулирована. Однако из общих норм ТК РФ следует, что в течение рабочего времени работник обязан исполнять свои должностные обязанности", - сказал он. "По умолчанию это означает, что заниматься личными делами без согласования с работодателем нельзя - такие действия могут быть расценены как нарушение трудовой дисциплины", - поясняет юрист. На практике у работника есть два основных варианта поведения. Первый вариант - сообщить руководителю о выполнении всех задач и согласовать дальнейшие действия. Работодатель может разрешить завершить рабочий день раньше (если это допускает режим рабочего времени), позволить заняться личными вопросами в оставшееся время или просто дать новые поручения. Второй вариант - дождаться указаний от руководителя, оставаясь на рабочем месте. "Самовольный уход с работы или использование рабочего времени для личных целей без согласия работодателя не рекомендуется, так как это может повлечь дисциплинарную ответственность", - подчеркивает юрист.

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общество , бизнес, superjob