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Nord Stream 2 AG может стать истцом против обвиняемого в теракте, пишут СМИ

Nord Stream 2 AG может стать истцом против обвиняемого в теракте, пишут СМИ - 31.08.2026, ПРАЙМ

Nord Stream 2 AG может стать истцом против обвиняемого в теракте, пишут СМИ

Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG рассматривает возможность участия в качестве дополнительного истца в судебном процессе против украинца Сергея... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T12:22+0300

2026-08-31T12:22+0300

2026-08-31T12:31+0300

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фрг

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дмитрий песков

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG рассматривает возможность участия в качестве дополнительного истца в судебном процессе против украинца Сергея Кузнецова, который обвиняется в координации теракта на газопроводах, сообщил журнал Stern. "По информации Stern, компания Nord Stream 2 AG подала запрос на ознакомление с материалами дела в Высший земельный суд Гамбурга. Компания намерена заявить требования о возмещении ущерба и рассматривает возможность присоединения к процессу в качестве дополнительного истца", - говорится в материале издания. Отмечается, что запрос об ознакомлении с материалами дела поступил в суд 14 июля. После этого адвокату компании Nord Stream 2 AG было передано 108-страничное обвинительное заключение генеральной прокуратуры ФРГ. По информации Stern, к настоящему моменту запрос на ознакомление с материалами дела также подала компания Nord Stream AG, являющаяся оператором "Северного потока 1". Судебный процесс направлен против гражданина Украины Сергея Кузнецова. В конце июня Федеральная прокуратура Германии предъявила ему обвинение в координации теракта на газопроводах "Северный поток". Защита Кузнецова, по данным издания, выступает против допуска компании Nord Stream 2 AG к процессу в качестве соистца, так как опасается утечки данных своего подзащитного. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

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газ, германия, фрг, украина, дмитрий песков, северный поток - 2