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Nord Stream 2 AG может стать истцом против обвиняемого в теракте, пишут СМИ - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Nord Stream 2 AG может стать истцом против обвиняемого в теракте, пишут СМИ
Nord Stream 2 AG может стать истцом против обвиняемого в теракте, пишут СМИ - 31.08.2026, ПРАЙМ
Nord Stream 2 AG может стать истцом против обвиняемого в теракте, пишут СМИ
Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG рассматривает возможность участия в качестве дополнительного истца в судебном процессе против украинца Сергея... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T12:22+0300
2026-08-31T12:31+0300
газ
германия
фрг
украина
дмитрий песков
северный поток - 2
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG рассматривает возможность участия в качестве дополнительного истца в судебном процессе против украинца Сергея Кузнецова, который обвиняется в координации теракта на газопроводах, сообщил журнал Stern. "По информации Stern, компания Nord Stream 2 AG подала запрос на ознакомление с материалами дела в Высший земельный суд Гамбурга. Компания намерена заявить требования о возмещении ущерба и рассматривает возможность присоединения к процессу в качестве дополнительного истца", - говорится в материале издания. Отмечается, что запрос об ознакомлении с материалами дела поступил в суд 14 июля. После этого адвокату компании Nord Stream 2 AG было передано 108-страничное обвинительное заключение генеральной прокуратуры ФРГ. По информации Stern, к настоящему моменту запрос на ознакомление с материалами дела также подала компания Nord Stream AG, являющаяся оператором "Северного потока 1". Судебный процесс направлен против гражданина Украины Сергея Кузнецова. В конце июня Федеральная прокуратура Германии предъявила ему обвинение в координации теракта на газопроводах "Северный поток". Защита Кузнецова, по данным издания, выступает против допуска компании Nord Stream 2 AG к процессу в качестве соистца, так как опасается утечки данных своего подзащитного. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
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192
40
192
40
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газ, германия, фрг, украина, дмитрий песков, северный поток - 2
Газ, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Северный поток - 2
12:22 31.08.2026 (обновлено: 12:31 31.08.2026)
 
Nord Stream 2 AG может стать истцом против обвиняемого в теракте, пишут СМИ

Stern: оператор "Северного потока — 2" может стать истцом против обвиняемого в теракте

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG рассматривает возможность участия в качестве дополнительного истца в судебном процессе против украинца Сергея Кузнецова, который обвиняется в координации теракта на газопроводах, сообщил журнал Stern.
"По информации Stern, компания Nord Stream 2 AG подала запрос на ознакомление с материалами дела в Высший земельный суд Гамбурга. Компания намерена заявить требования о возмещении ущерба и рассматривает возможность присоединения к процессу в качестве дополнительного истца", - говорится в материале издания.
Отмечается, что запрос об ознакомлении с материалами дела поступил в суд 14 июля. После этого адвокату компании Nord Stream 2 AG было передано 108-страничное обвинительное заключение генеральной прокуратуры ФРГ. По информации Stern, к настоящему моменту запрос на ознакомление с материалами дела также подала компания Nord Stream AG, являющаяся оператором "Северного потока 1".
Судебный процесс направлен против гражданина Украины Сергея Кузнецова. В конце июня Федеральная прокуратура Германии предъявила ему обвинение в координации теракта на газопроводах "Северный поток". Защита Кузнецова, по данным издания, выступает против допуска компании Nord Stream 2 AG к процессу в качестве соистца, так как опасается утечки данных своего подзащитного.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
 
ГазГЕРМАНИЯФРГУКРАИНАДмитрий ПесковСеверный поток - 2
 
 
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