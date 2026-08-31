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Мировые цены на какао-бобы выросли на 1%

Мировые цены на какао-бобы выросли на 1% - 31.08.2026, ПРАЙМ

Мировые цены на какао-бобы выросли на 1%

Биржевые цены на какао-бобы в мире в понедельник растут на 1%, показатель впервые с начала октября 2025 года превысил отметку 6700 долларов за тонну, следует из | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T16:21+0300

2026-08-31T16:21+0300

2026-08-31T16:21+0300

рынок

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире в понедельник растут на 1%, показатель впервые с начала октября 2025 года превысил отметку 6700 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.06 мск стоимость декабрьского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы росла на 0,89% относительно предыдущего закрытия - до 6707 долларов за тонну. Значение впервые со 2 октября 2025 года превышает 6700 долларов. Цены на какао-бобы растут четвертую торговую сессию подряд. По итогам предыдущей недели какао подорожало на 10%, с начала августа - на 24%.

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рынок