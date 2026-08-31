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Мировые цены на какао-бобы выросли на 1% - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Мировые цены на какао-бобы выросли на 1%
Мировые цены на какао-бобы выросли на 1% - 31.08.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на какао-бобы выросли на 1%
Биржевые цены на какао-бобы в мире в понедельник растут на 1%, показатель впервые с начала октября 2025 года превысил отметку 6700 долларов за тонну, следует из | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T16:21+0300
2026-08-31T16:21+0300
рынок
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире в понедельник растут на 1%, показатель впервые с начала октября 2025 года превысил отметку 6700 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.06 мск стоимость декабрьского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы росла на 0,89% относительно предыдущего закрытия - до 6707 долларов за тонну. Значение впервые со 2 октября 2025 года превышает 6700 долларов. Цены на какао-бобы растут четвертую торговую сессию подряд. По итогам предыдущей недели какао подорожало на 10%, с начала августа - на 24%.
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192
40
192
40
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5
4.7
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рынок
Рынок
16:21 31.08.2026
 
Мировые цены на какао-бобы выросли на 1%

ICE Futures: цены на какао-бобы в мире выросли впервые с октября 2025 года

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире в понедельник растут на 1%, показатель впервые с начала октября 2025 года превысил отметку 6700 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 16.06 мск стоимость декабрьского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы росла на 0,89% относительно предыдущего закрытия - до 6707 долларов за тонну. Значение впервые со 2 октября 2025 года превышает 6700 долларов.
Цены на какао-бобы растут четвертую торговую сессию подряд. По итогам предыдущей недели какао подорожало на 10%, с начала августа - на 24%.
 
Рынок
 
 
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