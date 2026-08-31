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"Камаз" в I полугодии сократил чистый убыток по МСФО на 29% - 31.08.2026, ПРАЙМ
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"Камаз" в I полугодии сократил чистый убыток по МСФО на 29%
"Камаз" в I полугодии сократил чистый убыток по МСФО на 29% - 31.08.2026, ПРАЙМ
"Камаз" в I полугодии сократил чистый убыток по МСФО на 29%
Крупнейший российский производитель грузовиков "Камаз" в первом полугодии сократил чистый убыток по МСФО на 29%, до 21,8 миллиарда рублей, сообщила компания. | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T18:28+0300
2026-08-31T18:28+0300
бизнес
финансы
камаз
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Крупнейший российский производитель грузовиков "Камаз" в первом полугодии сократил чистый убыток по МСФО на 29%, до 21,8 миллиарда рублей, сообщила компания. "По итогам первого полугодия 2026 года "Камаз" сократил чистый убыток на 29% – до 21,8 миллиарда рублей против 30,9 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении. Производитель отмечает, что его консолидированная выручка составила 164,8 миллиарда рублей и выросла на 7% в годовом выражении. Так, выручка увеличилась в сегментах автобусов, электробусов и спецтехники, а также финансовой аренды и прочих продаж. В остальных же сегментах она осталась на уровне прошлого года, либо незначительно снизилась, несмотря на существенное снижение рынка грузовых автомобилей за первую половину 2026 года (на 15%). "Положительная динамика стала результатом роста продаж автомобилей флагманского поколения К5. За первое полугодие регистрации данного семейства автомобилей "Камаз" выросли в полтора раза", - отмечают в компании. Во втором полугодии производитель планирует нарастить поставки автомобилей поколения К5 своим клиентам и в дилерскую сеть, что повысит среднесрочную ликвидность и позволит компании завершить все начатые проекты по развитию модельного ряда и технологий его производства.
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бизнес, финансы, камаз
Бизнес, Финансы, Камаз
18:28 31.08.2026
 
"Камаз" в I полугодии сократил чистый убыток по МСФО на 29%

"Камаз" в I полугодии сократил чистый убыток по МСФО до 21,8 миллиарда рублей

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКолонна автомобилей КАМАЗ
Колонна автомобилей КАМАЗ - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Крупнейший российский производитель грузовиков "Камаз" в первом полугодии сократил чистый убыток по МСФО на 29%, до 21,8 миллиарда рублей, сообщила компания.
"По итогам первого полугодия 2026 года "Камаз" сократил чистый убыток на 29% – до 21,8 миллиарда рублей против 30,9 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
Производитель отмечает, что его консолидированная выручка составила 164,8 миллиарда рублей и выросла на 7% в годовом выражении.
Так, выручка увеличилась в сегментах автобусов, электробусов и спецтехники, а также финансовой аренды и прочих продаж. В остальных же сегментах она осталась на уровне прошлого года, либо незначительно снизилась, несмотря на существенное снижение рынка грузовых автомобилей за первую половину 2026 года (на 15%).
"Положительная динамика стала результатом роста продаж автомобилей флагманского поколения К5. За первое полугодие регистрации данного семейства автомобилей "Камаз" выросли в полтора раза", - отмечают в компании.
Во втором полугодии производитель планирует нарастить поставки автомобилей поколения К5 своим клиентам и в дилерскую сеть, что повысит среднесрочную ликвидность и позволит компании завершить все начатые проекты по развитию модельного ряда и технологий его производства.
 
БизнесФинансыКамаз
 
 
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