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"Камаз" в I полугодии сократил чистый убыток по МСФО на 29%

"Камаз" в I полугодии сократил чистый убыток по МСФО на 29% - 31.08.2026, ПРАЙМ

"Камаз" в I полугодии сократил чистый убыток по МСФО на 29%

Крупнейший российский производитель грузовиков "Камаз" в первом полугодии сократил чистый убыток по МСФО на 29%, до 21,8 миллиарда рублей, сообщила компания. | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T18:28+0300

2026-08-31T18:28+0300

2026-08-31T18:28+0300

бизнес

финансы

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Крупнейший российский производитель грузовиков "Камаз" в первом полугодии сократил чистый убыток по МСФО на 29%, до 21,8 миллиарда рублей, сообщила компания. "По итогам первого полугодия 2026 года "Камаз" сократил чистый убыток на 29% – до 21,8 миллиарда рублей против 30,9 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении. Производитель отмечает, что его консолидированная выручка составила 164,8 миллиарда рублей и выросла на 7% в годовом выражении. Так, выручка увеличилась в сегментах автобусов, электробусов и спецтехники, а также финансовой аренды и прочих продаж. В остальных же сегментах она осталась на уровне прошлого года, либо незначительно снизилась, несмотря на существенное снижение рынка грузовых автомобилей за первую половину 2026 года (на 15%). "Положительная динамика стала результатом роста продаж автомобилей флагманского поколения К5. За первое полугодие регистрации данного семейства автомобилей "Камаз" выросли в полтора раза", - отмечают в компании. Во втором полугодии производитель планирует нарастить поставки автомобилей поколения К5 своим клиентам и в дилерскую сеть, что повысит среднесрочную ликвидность и позволит компании завершить все начатые проекты по развитию модельного ряда и технологий его производства.

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бизнес, финансы, камаз