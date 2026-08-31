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Андрей Каприн презентовал новое руководство по неотложной онкохирургии

Андрей Каприн презентовал новое руководство по неотложной онкохирургии - 31.08.2026, ПРАЙМ

Андрей Каприн презентовал новое руководство по неотложной онкохирургии

Академик РАН, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России и главный онколог страны Андрей Каприн представил коллективную монографию "Неотложная... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T18:07+0300

2026-08-31T18:07+0300

2026-08-31T18:07+0300

общество

москва

минздрав

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онкология

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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Академик РАН, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России и главный онколог страны Андрей Каприн представил коллективную монографию "Неотложная хирургия в онкологии". Презентация издания прошла в Москве в рамках заседания Совета по эволюционной медицине и медицинскому наследию, где собрались ведущие специалисты в области онкологии и хирургии, передаёт корреспондент РИА Новости.Новое издание призвано стать настольным практическим пособием для врачей, работающих с жизнеугрожающими осложнениями у пациентов с онкологическими заболеваниями. В книге обобщён клинический опыт сотрудников Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина и Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена (филиал НМИЦ радиологии).Как пояснил Каприн в беседе с агентством, в книге предложены новые алгоритмы действий при острых состояниях. Впервые в одном издании собраны осложнения, возникающие не только после хирургических вмешательств, но и в процессе лучевого и лекарственного лечения. Издание богато иллюстрировано: оно содержит схемы и фотографии клинических случаев.Редакторскую работу над книгой выполнили главный врач ГКБ имени Боткина, главный внештатный хирург столичного департамента здравоохранения Алексей Шабунин, главный уролог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы, руководитель Московского урологического центра Дмитрий Пушкарь, а также заместитель генерального директора по хирургии НМИЦ радиологии Андрей Рябов.Рецензентами выступили видные федеральные эксперты, учёные и хирурги, в том числе академик РАН, директор НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского, главный внештатный специалист-хирург и эндоскопист Минздрава России Амиран Ревишвили.

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общество , москва, минздрав, ран, медицина, онкология