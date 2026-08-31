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Андрей Каприн презентовал новое руководство по неотложной онкохирургии - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Андрей Каприн презентовал новое руководство по неотложной онкохирургии
Андрей Каприн презентовал новое руководство по неотложной онкохирургии - 31.08.2026, ПРАЙМ
Андрей Каприн презентовал новое руководство по неотложной онкохирургии
Академик РАН, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России и главный онколог страны Андрей Каприн представил коллективную монографию "Неотложная... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T18:07+0300
2026-08-31T18:07+0300
общество
москва
минздрав
ран
медицина
онкология
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Академик РАН, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России и главный онколог страны Андрей Каприн представил коллективную монографию "Неотложная хирургия в онкологии". Презентация издания прошла в Москве в рамках заседания Совета по эволюционной медицине и медицинскому наследию, где собрались ведущие специалисты в области онкологии и хирургии, передаёт корреспондент РИА Новости.Новое издание призвано стать настольным практическим пособием для врачей, работающих с жизнеугрожающими осложнениями у пациентов с онкологическими заболеваниями. В книге обобщён клинический опыт сотрудников Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина и Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена (филиал НМИЦ радиологии).Как пояснил Каприн в беседе с агентством, в книге предложены новые алгоритмы действий при острых состояниях. Впервые в одном издании собраны осложнения, возникающие не только после хирургических вмешательств, но и в процессе лучевого и лекарственного лечения. Издание богато иллюстрировано: оно содержит схемы и фотографии клинических случаев.Редакторскую работу над книгой выполнили главный врач ГКБ имени Боткина, главный внештатный хирург столичного департамента здравоохранения Алексей Шабунин, главный уролог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы, руководитель Московского урологического центра Дмитрий Пушкарь, а также заместитель генерального директора по хирургии НМИЦ радиологии Андрей Рябов.Рецензентами выступили видные федеральные эксперты, учёные и хирурги, в том числе академик РАН, директор НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского, главный внештатный специалист-хирург и эндоскопист Минздрава России Амиран Ревишвили.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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общество , москва, минздрав, ран, медицина, онкология
Общество , МОСКВА, Минздрав, РАН, медицина, онкология
18:07 31.08.2026
 
Андрей Каприн презентовал новое руководство по неотложной онкохирургии

В книге Каприна систематизированы осложнения при лечении рака и предложены новые алгоритмы

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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Академик РАН, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России и главный онколог страны Андрей Каприн представил коллективную монографию "Неотложная хирургия в онкологии". Презентация издания прошла в Москве в рамках заседания Совета по эволюционной медицине и медицинскому наследию, где собрались ведущие специалисты в области онкологии и хирургии, передаёт корреспондент РИА Новости.
Новое издание призвано стать настольным практическим пособием для врачей, работающих с жизнеугрожающими осложнениями у пациентов с онкологическими заболеваниями. В книге обобщён клинический опыт сотрудников Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина и Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена (филиал НМИЦ радиологии).
Как пояснил Каприн в беседе с агентством, в книге предложены новые алгоритмы действий при острых состояниях. Впервые в одном издании собраны осложнения, возникающие не только после хирургических вмешательств, но и в процессе лучевого и лекарственного лечения. Издание богато иллюстрировано: оно содержит схемы и фотографии клинических случаев.
Редакторскую работу над книгой выполнили главный врач ГКБ имени Боткина, главный внештатный хирург столичного департамента здравоохранения Алексей Шабунин, главный уролог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы, руководитель Московского урологического центра Дмитрий Пушкарь, а также заместитель генерального директора по хирургии НМИЦ радиологии Андрей Рябов.
Рецензентами выступили видные федеральные эксперты, учёные и хирурги, в том числе академик РАН, директор НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского, главный внештатный специалист-хирург и эндоскопист Минздрава России Амиран Ревишвили.
 
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