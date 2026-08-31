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Китайские разработчики процессоров для ИИ вышли на чистую прибыль - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Китайские разработчики процессоров для ИИ вышли на чистую прибыль
Китайские разработчики процессоров для ИИ вышли на чистую прибыль - 31.08.2026, ПРАЙМ
Китайские разработчики процессоров для ИИ вышли на чистую прибыль
Ведущие китайские разработчики графических процессоров для искусственного интеллекта MetaX и Iluvatar Corex впервые вышли на чистую прибыль по итогам первого... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T14:03+0300
2026-08-31T14:03+0300
технологии
мировая экономика
пекин
сша
south china morning post
nvidia
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ПЕКИН, 31 авг - ПРАЙМ. Ведущие китайские разработчики графических процессоров для искусственного интеллекта MetaX и Iluvatar Corex впервые вышли на чистую прибыль по итогам первого полугодия благодаря государственной политике импортозамещения, сообщает газета South China Morning Post. "Китайские производители микросхем для искусственного интеллекта начинают извлекать выгоду из стремления Пекина к самообеспечению", - пишет газета. Согласно финансовым отчетам, компания MetaX завершила полугодие с чистой прибылью в 612 миллионов юаней (около 90,9 миллиона долларов) против убытка годом ранее, а выручка Iluvatar Corex взлетела на 191%, принеся 15,7 миллиона долларов прибыли. Другой крупный игрок рынка, Biren Technology, хотя и остался в убытке в 56 миллионов долларов, сократил его почти в четыре раза и продемонстрировал рост выручки - до 184,3 миллионов долларов. Улучшение показателей китайских производителей микросхем связано с курсом Пекина на достижение технологической независимости в сфере полупроводников и с масштабным строительством национальной инфраструктуры для ИИ. Местные компании активно расширяют доли рынка, создавая отечественные альтернативы процессорам американской Nvidia в условиях ужесточения экспортных ограничений со стороны США.
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технологии, мировая экономика, пекин, сша, south china morning post, nvidia
Технологии, Мировая экономика, Пекин, США, South China Morning Post, Nvidia
14:03 31.08.2026
 
Китайские разработчики процессоров для ИИ вышли на чистую прибыль

South China Morning Post: китайские разработчики ИИ вышли на чистую прибыль в I полугодии

© fotolia.com / believeinme33%Флаг Китая
%Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2026
© fotolia.com / believeinme33
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ПЕКИН, 31 авг - ПРАЙМ. Ведущие китайские разработчики графических процессоров для искусственного интеллекта MetaX и Iluvatar Corex впервые вышли на чистую прибыль по итогам первого полугодия благодаря государственной политике импортозамещения, сообщает газета South China Morning Post.
"Китайские производители микросхем для искусственного интеллекта начинают извлекать выгоду из стремления Пекина к самообеспечению", - пишет газета.
Согласно финансовым отчетам, компания MetaX завершила полугодие с чистой прибылью в 612 миллионов юаней (около 90,9 миллиона долларов) против убытка годом ранее, а выручка Iluvatar Corex взлетела на 191%, принеся 15,7 миллиона долларов прибыли. Другой крупный игрок рынка, Biren Technology, хотя и остался в убытке в 56 миллионов долларов, сократил его почти в четыре раза и продемонстрировал рост выручки - до 184,3 миллионов долларов.
Улучшение показателей китайских производителей микросхем связано с курсом Пекина на достижение технологической независимости в сфере полупроводников и с масштабным строительством национальной инфраструктуры для ИИ. Местные компании активно расширяют доли рынка, создавая отечественные альтернативы процессорам американской Nvidia в условиях ужесточения экспортных ограничений со стороны США.
 
ТехнологииМировая экономикаПекинСШАSouth China Morning PostNvidia
 
 
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