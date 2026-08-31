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Россиянка погибла в затонувшем у берегов Кипра пароме

Россиянка погибла в затонувшем у берегов Кипра пароме - 31.08.2026, ПРАЙМ

Россиянка погибла в затонувшем у берегов Кипра пароме

Гражданка России погибла в затонувшем у Кипра пароме, сообщило в понедельник посольство РФ в Турции. | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T12:37+0300

2026-08-31T12:37+0300

2026-08-31T12:37+0300

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АНКАРА, 31 авг - ПРАЙМ. Гражданка России погибла в затонувшем у Кипра пароме, сообщило в понедельник посольство РФ в Турции. "В дополнение к размещенному ранее сообщению о трагедии с затонувшим 30 августа у берегов острова Кипр паромом информируем, что, по поступившим от турецких властей уточненным данным, в катастрофе погибла гражданка Российской Федерации. Выражаем соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении Telegram-канала дипмиссии. Паром с 259 пассажирами и восемью членами экипажа перевернулся в море в 2,5 километрах от берега города Гирне Турецкой Республики Северного Кипра. Власти Северного Кипра объявили трехдневный траур в связи с крушением парома, унесшим жизни не менее восьми человек. Идут поиски 17 человек, сообщил министр транспорта признанной только Турцией Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрхан Арыклы. Капитан парома и семь других ответственных лиц задержаны, сообщил ранее премьер-министр ТРСК Унал Устель. Пропавших без вести ищут с помощью дронов и водолазов. Власти Северного Кипра проверяют версию о возможном столкновении затонувшего у берегов острова парома с неким объектом, также будет проверена информация от пассажиров о том, что капитан не внял их просьбам развернуть судно, когда оно начало тонуть, сообщил ранее Арыклы. Причину крушения у берегов Кипра парома с 267 людьми на борту установят лишь после анализа черных ящиков, судно затонуло на глубине 514 метров, сообщил ранее министр.

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россия, кипр, турция, северный кипр, туризм, общество