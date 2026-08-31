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Курс юаня снижается к рублю, отступая от полуторагодичных максимумов
Курс юаня снижается к рублю, отступая от полуторагодичных максимумов - 31.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня снижается к рублю, отступая от полуторагодичных максимумов
Курс юаня к рублю в первые часы торгов понедельника снижается, отходя от полуторагодичных максимумов, достигнутых в конце прошлой недели, следует из данных... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T12:10+0300
2026-08-31T12:10+0300
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов понедельника снижается, отходя от полуторагодичных максимумов, достигнутых в конце прошлой недели, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.43 мск снижался на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,85 рубля. В прошедшую пятницу курс китайской валюты на пике достигал 12,95 рубля, что является максимумом с февраля 2025 года.
"На текущей неделе, на наш взгляд, рубль может перейти в консолидацию у локальных минимумов. Пока не видим фундаментальных факторов, которые могли бы способствовать дальнейшему ослаблению национальной валюты", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
Наиболее вероятный сценарий на сегодня - сохранение повышенной волатильности с уклоном в сторону ослабления рубля: доллар - 85,5-88 рубля, евро - 99-102,5 рубля, юань - 12,6-13 рубля, считает в свою очередь Владислав Силаев из УК "Альфа капитал".
Вниз национальную валюту в числе прочего может подталкивать фон в виде эскалации в Ормузском проливе, к стабилизации - признаки активизации продаж валюты экспортерами в начале месяца, предполагает Силаев.
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рынок, торги, ормузский пролив, богдан зварич, псб
Рынок, Торги, Ормузский пролив, Богдан Зварич, ПСБ
Курс юаня снижается к рублю, отступая от полуторагодичных максимумов
Курс юаня к рублю в начале понедельника снижается, отступая от полуторагодичных максимумов
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов понедельника снижается, отходя от полуторагодичных максимумов, достигнутых в конце прошлой недели, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.43 мск снижался на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,85 рубля. В прошедшую пятницу курс китайской валюты на пике достигал 12,95 рубля, что является максимумом с февраля 2025 года.
"На текущей неделе, на наш взгляд, рубль может перейти в консолидацию у локальных минимумов. Пока не видим фундаментальных факторов, которые могли бы способствовать дальнейшему ослаблению национальной валюты", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
Наиболее вероятный сценарий на сегодня - сохранение повышенной волатильности с уклоном в сторону ослабления рубля: доллар - 85,5-88 рубля, евро - 99-102,5 рубля, юань - 12,6-13 рубля, считает в свою очередь Владислав Силаев из УК "Альфа капитал".
Вниз национальную валюту в числе прочего может подталкивать фон в виде эскалации в Ормузском проливе, к стабилизации - признаки активизации продаж валюты экспортерами в начале месяца, предполагает Силаев.